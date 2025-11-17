Primera reacción al precio ofertado en Sagunt por el suelo de la fotovoltaica de VW

La noticia adelantada por Levante-EMV respecto a que la Generalitat ofrece diez veces el precio de mercado por el suelo de Sagunt que acogerá la fotovoltaica para alimentar la gigafactoría de Volkswagen ha generado las primeras reacciones. Compromís per Sagunt ha anunciado su reclamación en la Generalitat de los informes económicos para la expropiación de esos terrenos en la partida de Montíber, una zona llena en su mayoría de naranjos en producción, como remarcan desde hace tiempo desde la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre, demandando ubicaciones alternativas.

Además, ha recordado que para su implantación está pendiente de la evaluación de impacto ambiental, como reconoció la Conselleria de Medi Ambient en una respuesta parlamentaria.

La portavoz del grupo municipal de Compromís en Sagunt, Maria Josep Picó, ha cuestionado que estos datos les lleguen por esta vía “Continuamos conociendo por informaciones aparecidas en prensa de nuevos cambios de criterio en la manera de proceder en la implantación de la macrocentral fotovoltaica de PowerCo, filial de Volkswagen, y en los precios de oferta de adquisición donde se pretende instalar dicha infraestructura. Es por este motivo que hemos pedido a nuestro grupo en las Corts que realice las cuestiones pertinentes para que la ciudadanía y los propietarios afectados tengan toda la información disponible sobre el procedimiento.”

Daniel Tortajada

Desde el grupo de Compromís en las Corts, el diputado autonómico y portavoz de Industria Vicent Granel, ha insistido en la transparencia, y en “el pedir los informes técnicos que avalen el precio que está ofreciendo la Conselleria de Industria por los terrenos. Exigimos transparencia suficiente para una transacción que parece improvisada, y que no tiene ningún rigor, solo el de la improvisación. Realizaremos preguntas sobre el proceso de compra venta, y la situación actual de una macrocentral fotovoltaica, que está asociada a la gigafactoría. Hay que disponer de toda la información de manera pública, y no con el oscurantismo que están promoviendo. Una manera de gobernar y gestionar los recursos de los valencianos y valencianas, típica del Partido Popular”.

Reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Territori

“Desde Compromís nos mantenemos comprometidos con el territorio. Es por este motivo que continuaremos haciendo seguimiento de los movimientos de la Generalitat en este procedimiento, a espaldas de la ciudadanía y con cambios de criterio constantes", resalta Picó.

A esto añade que el partido continuará ubicándose "junto a la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre en su propuesta de ubicaciones alternativas para la instalación de fotovoltaicas. Renovables sí, pero no así.”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto.