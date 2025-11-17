Unas jornadas revelan la faceta más desconocida del primer cronista de Sagunt

El legado del primer cronista de Sagunt, Antonio Chabret Fraga, centró este fin de semana el encuentro de cronistas e investigadores celebrado en el Centro Cultural Mario Monreal, un foro impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt que reunió nueve ponencias dedicadas a desentrañar nuevas perspectivas sobre su figura.

Los participantes del colectivo del Camp de Morvedre y Almenara fueron recibidos previamente por la organización y pudieron visitar la exposición dedicada a Chabret, que permanecerá abierta en el mismo centro cultural hasta el 29 de noviembre.

Redescubriendo su trayectoria

A lo largo de la jornada se repasaron su aportación histórica, su huella en la investigación local y aspectos menos conocidos como su actividad musical. Las conferencias estuvieron a cargo de José Ángel Planillo, Sergi Arrando, José Ramón Carbonell, María Hebenstrait, Pilar Madrid, Lluís Mesa, Josep Martínez Rondán, Estel Bosó y Juan Antonio Millón.

Desde la organización se subrayó especialmente la intervención de Sergi Arrando, la primera exposición exhaustiva realizada hasta la fecha sobre las obras musicales de Chabret, una faceta prácticamente inédita en los estudios dedicados al cronista.

También destacó la ponencia de Juan Antonio Millón, centrada en la trascendental labor arqueológica de Chabret: su vinculación con la Sociedad Arqueológica Valenciana, su papel activo en la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, la creación del Museo al aire libre del Teatro Romano y su implicación en la defensa del patrimonio local. Entre sus hitos, Millón recordó su impulso para lograr la declaración del Teatro Romano como Monumento Nacional, la protección del Circo Romano frente a unas obras municipales y las excavaciones que dirigió tanto en el propio Circo como en la necrópolis aparecida durante los trabajos de la línea férrea.

Participantes en las ponencias. / Ayuntamiento de Sagunt

Una audición inédita

En el encuentro también se anunció la próxima publicación de un libro de Juan Antonio Millón, que recopila las cartas enviadas por Chabret al académico Hübner en Berlín, una edición que editará el Centro Arqueológico Saguntino. La presentación, prevista para enero, incluirá además la audición de una pieza musical compuesta por Chabret, otro paso más en la recuperación de su dimensión artística.

El colectivo destacó la importancia de figuras como Chabret en la construcción de la memoria histórica local: “La historia de las poblaciones, la preocupación por la conservación de su patrimonio y el reconocimiento de sus personajes ha sido posible gracias a personas que voluntariamente han valorado el legado de nuestros pueblos. Como es el caso del homenajeado este año”.

Reconocimientos institucionales

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, subrayó que las actividades desarrolladas durante el Año Cronista Chabret han permitido poner en valor las “aportaciones en diferentes ámbitos” de una figura clave para la historia de la ciudad. “Habla muy bien del personaje histórico y es necesario que se destaquen las diferentes implicaciones que tuvo”, señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, expresó su satisfacción por acoger este encuentro en Sagunt y tendió la mano a los asistentes para futuras colaboraciones, tanto con el ayuntamiento como con la Concejalía de Cultura.