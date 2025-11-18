Canet pondrá coto al depósito irregular de enseres

Canet d’en Berenguer quiere acabar con el depósito de enseres de forma irregular y sin control en la vía pública. Para ello ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación sobre la retirada de trastos y recogida de poda dirigida a los vecinos y vecinas de la localidad. El objetivo de la misma, impulsada desde la concejalía de Medio Ambiente, es concienciar sobre la necesidad de que todos y todas participen a la hora de deshacerse de este tipo de residuos por el bien del conjunto de la población. "No cumplir las normas, además de que una mala imagen del pueblo, encarece el servicio y podría suponer una multa", recuerdan desde el ayuntamiento.

Como recuerda el alcalde de Canet, Pere Antoni, “mantener el pueblo limpio no es solo labor del Ayuntamiento sino de todos los vecinos y todas las vecinas. Hemos renovado todos los contenedores, añadido nuevos, y disponemos de un sistema de recogida más rápido y eficaz, pero de poco sirve si no hay colaboración ciudadana. Por suerte, no son muchos los incumplidores, pero la cifra tiene que ser de cero”.

Campaña

La campaña consiste en identificar objetos o enseres depositados de manera incorrecta en la vía pública, e indicarlos con un adhesivo amarillo bien visible que incluye la leyenda “Aviso de incidencia. Residuos depositados incorrectamente”. En él, se incluye cómo proceder para deshacerse de estos desechos.

El procedimiento para deshacerse correctamente de la poda o los enseres es muy sencillo y solo precisa que se haga una llamada (o un mensaje de voz) al teléfono 673 294 913 del ayuntamiento, indicando qué deshechos hay que recoger. En caso de restos de poda, el máximo es de 6 bolsas industriales o 6 gavillas bien atadas de (como mucho) 1,5 metros de longitud y menos de 30 centímetros de grosor. Luego, se depositan los objetos en la puerta del domicilio en la fecha señalada, y el ayuntamiento procede a la recogida.

Pegatina de aviso previa a la sanción. / Ayuntamiento de Canet

Para otro tipo de residuos (por ejemplo, los electrodomésticos), el consistorio ha dispuesto un ecoparque que, todos los miércoles está ubicado junto al Auditorio y, cada tercer domingo de cada mes, en la calle Sangre y Arena, junto al jardín. Además, se pueden llevar al ecoparque fijo de Sagunto.

Durante esta primera fase de la campaña, los avisos serán únicamente informativos y tienen como objetivo concienciar a la población para que ayude a mantener Canet limpio. En caso de un segundo incumplimiento, los que no sigan las normas serán sancionados con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros como publicó Levante-EMV.

Una nueva iniciativa

Como en anteriores iniciativas similares impulsadas desde la concejalía de Medio Ambiente, se ha primado la información y apelar a la colaboración ciudadana sobre las imposición de multas.

A principios de verano y en Semana Santa, se llevaron a cabo campañas similares que también incluían información sobre el uso de los cinco tipos de contenedores que hay en la localidad y cómo utilizarlos (papel y cartón, envases, vidrio, orgánico y restos), además de los de aceite y de ropa usada.

Además, el pasado abril, el pleno del ayuntamiento aprobó el nuevo Plan de Residuos Urbanos que, entre otras medidas, introdujo la instalación de contenedores marrones para los desechos orgánicos (90 en total) y la recogida lateral mediante camiones, que simplifica y abarata el servicio. El objetivo final, añade el alcalde es, como siempre, “hacer de Canet un Canet mejor y más sostenible”.