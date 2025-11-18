El Consell da el esperado paso con una infraestructura clave para Sagunt

Frente al pesimismo que se había extendido en Sagunt en torno del nuevo Palacio de Justicia, el Consell autorizó este martes la convocatoria del concurso por 37 millones de euros para la construcción del nuevo edificio en el entorno del centro comercial Lepicentre. Esta anhelada infraestructura que dará respuesta a las crecientes necesidades judiciales de la capital del Camp de Morvedre da así un paso decisivo, después de que la tramitación sufriera una alarmante ralentización tras un arranque fulgurante.

A la hora de anunciar este acuerdo, la Conselleria de Justicia y Administración Pública señala el "papel clave en la nueva economía de la Comunitat Valenciana" que representa Sagunt, gracias en gran medida "al incremento de la actividad industrial con proyectos como la nueva gigafactoría" que impulsa PowerCo.

De esta forma y según recoge cada año la memoria del Tribunal Superior de Justicia, la "adaptación" de los juzgados se hacía indispensable, para hacer frente, según la Generalitat, "a la realidad social y el previsible aumento del número de servicios que han de prestarse" desde la capital del partido judicial que abarca toda la comarca.

Cambios en Justicia

El cambio de titularidad en la cartera autonómica, que ahora ostenta Nuria Martínez y antes lo hicieron Salomé Pradas y Elisa Núñez, ha sido uno de los factores que ha acompañado esta parte final de la tramitación. Así lo han lamentado recientemente en varias ocasiones tanto el alcalde, Darío Moreno, como el portavoz municipal socialista, Javier Raro. Este último fue hace unas semanas durante el pleno de política general municipal, cuando se quejó de que los sucesivos consellers "siempre nos dicen que saldrá a licitación el mes que viene".

Moreno, por su parte, se quejaba durante la presentación de los presupuestos municipales de 2026 por la poca información, más allá del compromiso de sacar las obras a licitación antes de final de año. A este respecto, la primera reacción del alcalde este martes fue la de confirmar que "seguiremos presionando para que se agilicen los trámites y -el nuevo Palacio de Justicia- sea una realidad lo más pronto posible".

Diligencia municipal

En este proyecto, el Ayuntamiento de Sagunt se mostró muy diligente en sus competencias. Poco tardó en ceder la parcela de 9.000 metros cuadrados al sur de Lepicentre y tampoco se demoró a la hora de dotar al solar, por casi 700.000 euros, de todos los servicios urbanos para un edificio, que ha crecido desde que se proyectó allá por 2021. Según informa la Generalitat, las instalaciones que se licitarán en breve tienen espacio para 14 juzgados, de los que se habilitarán 10, más uno de guardia, y se dejará hueco para tres adicionales.

Recreación del interior de la nueva sede judicial / Levante-EMV

El inmueble, ideado con dos bloques diferentes de planta única, el primero, y de tres alturas, con sótano y cubierta, el otro, también acogerá ocho salas de vista, un área para la Fiscalía, el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCAG), el Registro Civil, la clínica médico-forense, una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), una Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y equipo psicosocial, así como despachos para los colegios profesionales.

Calabozos y salón de bodas

Una decena de archivos, unos calabozos, un aparcamiento para 105 vehículos, una instalación fotovoltaica e incluso un salón de bodas son otros equipamientos de los que dispondrá esta nueva sede. De esta forma, Sagunt verá al fin ampliados sus servicios y unificadas sus sedes judiciales, que ahora ascienden a siete y ocupan dos edificios independientes. La Generalitat admite que las actuales infraestructuras "se encuentran agotadas" y no pueden dar respuesta "a los nuevos tiempos" para "acercar la Justicia a la ciudadanía".