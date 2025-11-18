Un experto alerta de la "intensa explotación" de acuíferos en Morvedre

Uno de los principales problemas del río Palància en la actualidad, a su paso por el Camp de Morvedre, es la "intensa explotación de las masas de agua subterráneas que comprometen su sostenibilidad". Así lo ha advertido el Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de València, Ramiro Martínez, en la entrevista concedida a Levante-EMV tras la conferencia realizada en Algar de Palància con motivo del encuentro de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en la Trobada de la tardor.

Martínez especifica que esta presión ejercida en los acuíferos se realiza principalmente en la parte baja del río, de Algar hasta Canet, un hecho que deja estos en "un mal estado cuantitativo". Y es que el problema, señala, está en que se "realizan más bombeos y extracciones que se recargan" , lo que está llevando a que sus "niveles piezométricos (freáticos) estén descendiendo de manera considerable" y esto supone un sobrecoste económico, porque se tiene que extraer a mayor profundidad y un sobre coste medioambiental.

Respecto a esto último, Martínez recuerda la Directiva Marco Europea del agua, que obliga mantener el buen estado ecológico de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. "Si no lo cumplimos, nos exponemos a importantes sanciones".

El transcurrir del río y recarga de acuíferos. / Daniel Tortajada

"Minería de agua"

El que fuera asesor de la CHJ y especialmente en la dana del año 2000, que obligó a desalojar a decenas de vecinos del Port y de Sagunt, además de poner en alerta a varios pueblos ante un posible desbordamiento de la presa, lamentaba que con los acuíferos se esté haciendo "minería de agua", en referencia a que este bien es limitado, y de no gestionarse de manera correcta y controlarse, puede generar graves problemas. En este sentido, pone el foco en urbanizaciones que siguen extrayendo aguas de pozos y en las explotaciones agrarias, principalmente.

Ante este grave problema, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a nivel de planificación ya ha tomado medidas, que pasan por la sustitución de recursos subterráneos por superficiales, explicaba el ingeniero. "Ahora ya no se dan concesiones para la explotación de pozos, se opta por el intercambio de derechos", afirmaba. En cuanto a recursos superficiales o aguas superficiales existen las trasferencias dentro del mismo marco de la CHJ pero entre cuencas.

Presa de Algar

Martínez también habló de la presa de Algar y sus funciones, recordando que una de ellas era la recarga de esos acuíferos y por ahora, "la instalación está respondiendo a este objetivo". A este respecto también aclaró que esta obra de ingeniería se desarrolló con el principal propósito de prevenir las avenidas de agua, "otra de las finalidades que cumple", por eso "a la presa no se le deja que sobre pase el 1,5 de metros cúbicos", ya que una presa llena dejaría de responder a la finalidad para la que fue creada y generaría un riesgo para los pueblos de abajo que "ahora pueden estar tranquilos", afirmaba Martínez.

Pese a la explicación, no oculta que "esto sigue costando de comprender" y hay quienes consideran que esta infraestructura debería retener agua y almacenarla, señalando al sector agrícola, de donde, según el experto, se reciben "muchas presiones" para aumentar su caudal. Y es que "el riego consume el 80% del agua y condiciona las políticas de agua" en nuestro país, terminaba.