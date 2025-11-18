Dos jóvenes saguntinos deslumbran en el Campeonato de España de Halterofilia

El Club de Halterofilia Sagunt firmó una "actuación memorable" este fin de semana en el Campeonato de España de Halterofilia Júnior, celebrado en Zarautz (Guipúzcoa). Sus dos representantes, Iago García Almazán y Pablo Suárez Vélez, destacaron entre los mejores jóvenes halterófilos del país, logrando importantes resultados tanto a nivel individual como colectivo.

El excelente rendimiento de ambos deportistas fue clave para que la selección masculina de la Comunitat Valenciana consiguiera una valiosa medalla de plata por equipos, "reafirmándose como una de las potencias emergentes en la halterofilia nacional", según afirman desde la organización.

Dos actuaciones sobresalientes

Iago García se alzó con una brillante segunda posición en la clasificación general, gracias a un total olímpico de 267 kg. El saguntino sumó además una medalla de plata en arrancada y un oro en dos tiempos, consolidándose como "uno de los grandes referentes nacionales de su categoría".

Iago García. / Levante-EMV

Por su parte, Pablo Suárez logró una destacada tercera posición nacional, con 266 kg en el total olímpico, acompañada de una medalla de bronce en dos tiempos. Su regularidad y solidez en la tarima le permitieron subirse al podio y "contribuir de manera decisiva al éxito del equipo autonómico", expresan desde el club.

Pablo Suárez. / Levante-EMV

Satisfacción en el club

Desde el cuerpo técnico del Club Halterofilia Sagunt expresaron su orgullo por el desempeño de los jóvenes levantadores: “Estamos muy satisfechos con el trabajo de Iago y Pablo. Estos resultados reflejan el esfuerzo constante que realizan y el crecimiento deportivo que están experimentando. Es un orgullo para el club verlos competir a este nivel”.

Con estos resultados, el Club Halterofilia Sagunt continúa "afianzando su presencia en las competiciones nacionales y reafirma su compromiso con la formación y el impulso del talento joven en el municipio", afirman desde la entidad deportiva. Para más información sobre el club y sus actividades, puede consultarse su Instagram en #halterofiliasagunto.