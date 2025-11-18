Sagunt busca turistas en Valladolid

Como cada año se celebra la Feria Internacional de Turismo Interior (Feria INTUR). Esta vez Sagunt bajo el paraguas de la Diputación de Valencia, cuenta con su propio expositor para promocionar su amplia oferta turística local. La concejalía de Turismo ha estado presente en Valladolid durante las cuatro jornadas de esta edición de la Feria. Se calcula que han acudido más de 36.000 visitantes, según informa el consistorio.

“Para Sagunt es importante participar en esta feria, ya que cada vez son más los castellanoleoneses que nos visitan. Somos la única ciudad del norte de la provincia de València que acude a este evento para ofrecer una experiencia completa de diferentes productos turísticos” afirma Natalia Antonino, concejala de turismo.

Patrimonio histórico-artístico

El patrimonio histórico-artístico del municipio "generó gran interés en los participantes del evento", afirma el ayuntamiento, especialmente en relación con el Teatro Romano y al Castillo de Sagunt.

Cabe destacar que también ha sido subrayado el atractivo turístico del patrimonio industrial de Port de Sagunt. Además de las diversas playas de la ciudad. Otro de los motivos destacables para visitar el municipio ha sido la accesibilidad a través de medios de transporte como el AVE, ya que Valladolid y otras localidades de la Comunidad de Castilla y León disponen de conexión ferroviaria directa.

Expositor de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Encuentros con profesionales

Los encuentros con profesionales del sector fueron uno de los cometidos principales en las jornadas de la Feria INTUR. La concejalía de turismo de Sagunt mantuvo contacto con turoperadores tanto del país como internacionales, además de con otras empresas turísticas.

Natalia Antonino ha manifestado que con la presencia de Sagunt en la Feria Internacional de Turismo Interior cierran el paquete de ferias promocionales a las que acuden anualmente para impulsar el turismo de la ciudad.