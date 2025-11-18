Onda Cero Sagunto anuncia los premiados de su XVIII edición

Los premios Onda Cero Sagunto 2025 se entregarán el próximo 27 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Restaurante El Mirador de Sagunt. El galardón de Honor es para Emilia Hernández en reconocimiento a "su destacada trayectoria y a su firme compromiso con la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Su labor como conservadora, y posteriormente como directora del Museo Arqueológico de Sagunt, ha sido clave en la protección y difusión del legado cultural del municipio", según afirman desde la organización.

Juan Planes se lleva el galardón en la categoría de Economía. Es impulsor del desarrollo económico y del sector hotelero en El Camp de Morvedre gracias al proyecto del Hotel Lunic. "Es el primer establecimiento directamente vinculado a la futura gigafactoría de Volkswagen-PowerCo" subraya la entidad. El jurado ha valorado particularmente "el potencial de esta iniciativa para elevar la calidad y competitividad de la oferta hotelera de la comarca".

En la categoría a la Iniciativa Cultural, el premio Onda Cero reconoce el proyecto ‘El Pick-Up’. Durante tres décadas ha contribuido a la difusión de la música de los años sesenta a través de los micrófonos de Onda Cero Sagunt. Ximo Ginés lidera este grupo de aficionados a la música y también han promovido diversos espectáculos y encuentros musicales que "han dinamizado la actividad cultural de la ciudad", un aspecto que el jurado ha considerado de especial relevancia.

Iniciativa social y solidaria

‘La Ruta del Cine de Algar de Palància’ se lleva el galardón en la categoría de Iniciativa Social. Destaca el reciente papel de este municipio como escenario del rodaje de la película 'L’àvia i el foraster' y del anuncio de la campaña de verano 2024 de la Lotería de Navidad. El jurado destaca la implicación del Ayuntamiento, los comercios y la ciudadanía tanto en la promoción como en el apoyo a estas producciones.

Premios Onda Cero Radio Sagunt en anteriores ediciones. / Daniel Tortajada

El jurado destaca el espíritu de superación y la voluntad de transformar la experiencia personal en una acción solidaria continua de Alejandro Samper por su proyecto ‘Con la diabetes en la mochila’, una iniciativa que lo llevó a recorrer a pie el Camino de Santiago para recaudar fondos destinados a la investigación de la diabetes tipo 1, y es por ello que le conceden el premio a la Iniciativa Solidaria.

Arte y deportes

En la sección de arte, el jurado destaca a la Unió Musical d’Algimia d’Alfara sus excelentes resultados obtenidos en 2025. El primer premio y mención de honor en la sección tercera del Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputació de València. El primer premio y mención de honor en el Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València”. Además, primer premio y mención de honor en el Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana.

Finalmente, el Premio de Deporte se otorga a Marta Ojeda por "su extensa y exitosa trayectoria en el ámbito de la lucha olímpica". Entre los numerosos logros que acumula, destaca su reciente triunfo en el Campeonato de España Senior en la categoría de 65 kg. El jurado ha querido resaltar su permanencia en la Selección Española desde 2015 y su notable palmarés, que incluye 14 oros, 4 platas y 5 bronces en competiciones nacionales.

Composición del jurado

El jurado de los XVIII Premios Onda Cero Sagunt ha estado compuesto por: Antonio Domínguez Risco, director regional de Onda Cero Comunitat Valenciana; Inmaculada Royo Navarro, directora de Ventas de OCR Comunitat Valenciana; Lorena Gabaldón, directora de Ventas de Valencia; Amparo Piqueres Angulo, jefa de Informativos de OCR Comunitat Valenciana; Sergi Beltran Garrido, responsable de Informativos de Onda Cero Sagunt; María José Gimeno Cardona, directora del programa Más de Uno Sagunt.