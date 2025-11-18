Petrés regresará al siglo XIV este fin de semana

Petrés retrocederá hasta el siglo XIV este próximo fin de semana para celebrar sus III Jornadas templarias, que este año se adelantan a mediados de noviembre para evitar coincidencias con otras celebraciones.

Una cita con la época medieval en la que se abrirá su Castillo y se inaugurarán las tan esperadas caballerizas que llevan meses de obras para convertirlas en una sala multiusos. Precisamente su apertura de puertas , ahora sí como contenedor cultural, será para albergar una interesante "exposición templaria donde historia, arte, misticismo, se entrelazan bajo la cruz roja del temple", explican desde el ayuntamiento, organizador de los actos junto a la Orden Soberana del Pueblo Templario (OSPT).

Templarios esperando la procesión. / Daniel Tortajada

Programa

Las jornadas templarias arrancarán el viernes 21 de noviembre bajo el nombre el "Renacer del castillo" con la inauguración del mercado medieval a las 17,30 horas en el que se expondrán puestos de venta y artesanos llegados "de todo el reino", actividad que cerrará sus puertas el domingo 23 a las 19 horas. La tarde del viernes incluirá desfile de caballeros con animación y música medieval.

Petrés acogerá actividades durante todo el fin de semana, de viernes a domingo. El sábado, además de mercado habrá una conferencia los "Templarios y el Santo Grial, verdades y mentiras" en las esperadas caballerizas a cargo del historiador Sergio Solsona. Además, habrá "Jura de banderas templarias" en el patio de armas del castillo y una procesión templarias con tambores, antorchas, templarios que custodiarán el cáliz peregrino y a la imagen de la virgen.

Templarios por el mercado medieval. / Daniel Tortajada

Un desfile de caballeros abrirá la mañana del domingo, sobre las 12 horas habrá torneo ecuestre, justas medievales, uno de los momentos más espectaculares del día con lanzas, escudos y estandartes que ondearán en la ladera del Castillo. El cierre del mercado medieval dirá adiós a la III edición de las jornadas, con campamentos templarios, recreaciones históricas, granjas de animales, ambientación y decoración de calles.