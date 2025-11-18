El PP de Sagunt niega el "éxito" de los presupuestos participativos

El Partido Popular de Sagunt ha denunciado el “falso éxito que el alcalde Darío Moreno y su equipo de Gobierno intentan atribuir a los presupuestos participativos de este año. Aunque el equipo socialista asegura que el proceso ha contado con una alta participación, los datos muestran una realidad completamente distinta", afirmaba los populares.

“Sagunto cuenta con más de 70.000 vecinos, pero solo 2.000 personas han participado en la votación. Esto representa únicamente un 2,8 % del total de la población. Una participación del 2,8%, se considera muy baja, especialmente tratándose de un proceso que busca implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones”, explica el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ximo Catalán

Catalán ha sido muy claro: “El alcalde dice que ha sido un éxito… Pero los números cuentan otra historia. ¿De verdad alguien puede llamar éxito a que el 97 % de la ciudad no participe? Cuando casi toda la población se queda al margen, algo no está funcionando”.

El PP en el pleno. / Daniel Tortajada

Desinterés

Para el PP, este "desinterés no se debe a una falta de voluntad ciudadana, sino a la pérdida de confianza en un modelo que no ofrece resultados: “Si los vecinos y las vecinas no ven que los proyectos aprobados se ejecutan, dejan de creer. Y eso es exactamente lo que está pasando. Lo que vende el equipo de Gobierno no es participación: es propaganda”, afirma Catalán.

El Partido Popular ha recordado que los proyectos ganadores de los presupuestos participativos 2024 siguen sin ejecutarse, a pesar de haber sido votados y respaldados por los propios ciudadanos. Esta situación, señala el grupo, demuestra una “gestión deficiente” y un “uso meramente publicitario de los presupuestos participativos”.

Catalán ha reclamado al alcalde “responsabilidad real y no titulares vacíos”, exigiendo la puesta en marcha inmediata de todas las actuaciones pendientes: “Los presupuestos participativos no están para presumir ni para hacer campañas de imagen. Están para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Y eso solo se consigue cumpliendo y ejecutando lo que la gente decide.”

Desde el Partido Popular insisten en la necesidad de un modelo de participación “real, útil y transparente”, que genere confianza y devuelva a la ciudadanía el protagonismo que merece.