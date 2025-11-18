Sagunt acelera con las millonarias inversiones antinundaciones

El Ayuntamiento de Sagunt y la empresa de aguas en la que es socio mayoritario han dejado atrás la fase de planificación en su objetivo de reducir de forma efectiva el creciente riesgo de inundaciones. Sobre la base del plan de saneamiento y drenaje urbano, Aigües de Sagunt ha puesto en marcha los mecanismos para contratar, por cerca de un millón de euros, a la ingeniería que se encargará, durante los próximos dos años y medio, de la redacción de los proyectos y la obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución del primer paquete de acciones para paliar los efectos negativos de los episodios de lluvias intensas.

Después de identificar los puntos más peligrosos y en consonancia con "la ortodoxia del diseño de instalaciones" antinundaciones, que aconseja ir "desde aguas abajo hacia aguas arriba", esta primera fase se centra en el entorno de la avenida Mediterráneo del Port de Sagunt, donde los fenómenos meteorológicos causan con frecuencia "daños y perjuicios en bienes públicos y privados", según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Puntos inadecuados de evacuación

Aigües de Sagunt señala dos causas principales en el origen de estos problemas. La primera es "la insuficiencia del sistema de drenaje para trasegar las aguas pluviales desde las cuencas cabeceras, con mayores escorrentías por la impermeabilización que generan los desarrollos urbanos e industriales". La segunda se trata de "los inadecuados puntos de evacuación al mar de las escorrentías en superficie, que se canalizan por las calles en sentido al mar, que solo pueden seguir su curso por los accesos a las playas, entre los muretes del paseo, creando torrenteras fácilmente identificables en la arena".

A falta de que se concreten las soluciones a través de los servicios que la empresa ha sacado a licitación, una primera aproximación a la inversión que requeriría minimizar el riesgo de inundaciones en la zona de la playa del Port de Sagunt eleva el gasto hasta los 25,8 millones de euros.

Tanque de tormentas

A grandes rasgos y teniendo en cuenta que esta previsión solo recoge el presupuesto de la ejecución material, el mayor desembolso con 12,3 millones sería para un tanque de tormentas con sus infraestructuras asociadas, mientras que la evacuación de las aguas al mar costaría 8,9 millones de euros, la nueva estación de bombeo en la avenida Mediterráneo se calcula en 2,6 millones de euros y los colectores tanto en el tramo norte como en el sur de esta vía paralela al paseo marítimo requerirían 2 millones de euros más.

Esquema de las infraestructuras proyectadas en el entorno de la playa del Port. / Levante-EMV

Además de los condicionantes de la trama urbana, otras circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de concretar las soluciones son las instalaciones del puerto comercial, la imposibilidad de verter al río Palància o la calidad del agua de baño en la playa del Port de Sagunt.

Problemas enquistados

Eso sí, las alternativas que se barajan también resolverán otros problemas "enquistados" de inundaciones, como los del polígono industrial Horno Alto, antiguo Ingruinsa, cuyas aguas pluviales drenan "inadecuadamente" en las dársenas de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), o los vertidos tanto de la estación depuradora como de los futuros procesos de refrigeración de la gigafactoría de Volkswagen.

Aigües de Sagunt es consciente de la "complejidad" de la tramitación y ejecución de estas infraestructuras, que deben someterse a las cada vez más exigentes condiciones legales para el vertido y alivio de las aguas pluviales.

Administraciones implicadas

Además, deben construirse en dominio público marítimo terrestre, con el consiguiente escrutinio de la Demarcación de Costas. Esta primera fase del plan antinundaciones también implica a otras administraciones públicas, como el ayuntamiento; la Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), la conselleria de Medio Ambiente y la dirección general del Agua; la APV y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pese a que los problemas derivados de los episodios de lluvias intensas vienen de más lejos, en el expediente se reconoce que la dana que asoló parte de la provincia de València hace poco más de un año ha significado un impulso a estas intervenciones, ya que "ha puesto de manifiesto que vivimos en una región vulnerable, donde la proximidad al mar y a la desembocadura de un río típico de la cuenca mediterránea convierte a gran parte del municipio de Sagunt en una zona especialmente expuesta a inundaciones".

Fenómenos virulentos

Otra circunstancia añadida son las "zonas de marjal, que determinan un riesgo mayor en tiempos de intensas lluvias y fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos y frecuentes, como los expertos pronostican".