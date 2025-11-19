Alertan de los retrasos en las obras de Baladre

Varias voces se han alzado frente al retraso en las obras de Baladre. La más avanzada, consistente en la rehabilitación de los edificios y la reurbanización de los espacios comunes en el entorno de plaza Juan Ramón Jiménez, apenas registra movimiento desde que en junio se adjudicó por cerca de 3,7 millones de euros. Según denuncia Iniciativa Porteña y confirman varios vecinos del barrio, esta intervención se encuentra "paralizada", después de que, desde agosto, se montaran los andamios y apenas "uno o dos operarios se pasan de vez en cuando para hacer algo con el cableado, pero trabajos no se ven".

Andamios en uno de los edificios de la plaza Juan Ramón Jiménez. / Daniel Tortajada

Uno de estos residentes confirma que "algo va mal, porque he intentado hablar con la constructora -Grupo Alcudia-, pero me ha remitido a dirigirme a atención ciudadana del ayuntamiento". Mientras desde el consistorio han declinado confirmar o desmentir si han surgido problemas, el portavoz de IP, Eduardo Márquez, explica que su formación ha preguntado en las comisiones y en el pleno sobre acerca del conjunto de las millonarias inversiones previstas en Baladre a través de tres contratos y que sus "alarmas se dispararon, cuando no obtuvimos respuesta". Posteriormente es cuando han confirmado con testimonios vecinales que, "efectivamente, las obras no avanzan".

Más de 11,4 millones de euros más

Además de Juan Ramón Jiménez, el concejal se refiere a las intervenciones licitadas para las plazas Jacinto Benavente y Vicente Aleixandre con un presupuesto por encima de los 11,4 millones de euros. "Tampoco han comenzado", señala, antes de añadir que en el primer caso "ni siquiera tiene la empresa adjudicataria", mientras que en el segundo "está pendiente de la firma del acta de replanteo para el inicio de las obras", según informa Márquez.

El portavoz de IP advierte de que "estaremos muy pendientes de este conjunto de las inversiones", ya que, por el momento, "solo hemos visto unos andamios colocados, pero nada de actividad. Esperemos que esta paralización no se traslade al conjunto del barrio".

Fondos europeos

El edil recuerda que está en juego las ayudas europeas que financian estos proyectos, al estar supeditas a una fecha de finalización. En la plaza Juan Ramón Jiménez "es septiembre de 2026 y la subvención del ARRU (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana) está en juego, si no se terminan todas las obras, incluidas las que no han comenzado en Jacinto Benavente y Vicente Aleixandre, antes de mediados de 2027. Con la pobre gestión del PSOE e Izquierda Unida no me extrañaría que se perdiera la subvención, pues son reincidentes después de perder varios millones de fondos europeos".

Tiempo valioso

Márquez insiste en que "el avance de las obras desde junio es nulo, por lo que se está perdiendo un tiempo valioso para llegar holgadamente a la fecha límite para no perder la subvención del ARRU". Un factor que añade presión al buen desarrollo de este proyecto es que parte de la financiación la aportan los propios vecinos, lo que probablemente les hace estar mucho más pendientes de su correcta y puntual ejecución.