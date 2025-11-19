El comercio local de Sagunt despega hacia la sostenibilidad

Orientar el crecimiento del comercio local hacia un modelo más responsable con el medio ambiente y con la comunidad. Este es el objetivo de la campaña ‘Grandes vuelos, comercios sostenibles’ que se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Sagunt. La propuesta, impulsada desde la Concejalía de Comercio y Mercados junto a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Sagunt (FACOSA), incluye dos acciones este viernes 21 de noviembre en dos enclaves, la plaza Cronista Chabret y la zona de la Alameda en Port de Sagunt, de 17.30 a 20.30 horas.

La Cámara de Comercio, a través de fondos europeos, ha financiado un programa de buenas prácticas en sostenibilidad dirigido a los comercios locales. La acción tiene un coste de 42.440 euros, IVA incluido, mientras que el conjunto de actividades impulsadas por el ayuntamiento asciende a 60.566 euros.

Talleres, juegos y actividades

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres de sostenibilidad, un mostrador con merchandising, así como juegos y actividades deportivas, camas elásticas y voleibol en Sagunt, y balenbike y fútbol en el Port de Sagunt. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y fomentar un comercio más justo, sostenible y con menor impacto ambiental.

A esto se suma "el trabajo que el consistorio viene realizando en los mercados municipales, donde se desarrollan talleres centrados en el producto de kilómetro cero, la calidad alimentaria y la educación del público infantil, los futuros consumidores”, tal y como destacó la concejala, Natalia Antonino.

Un modelo más próximo y responsable

La alcaldesa por delegación, María José Carrera, subrayó el compromiso conjunto del ayuntamiento, la Cámara de Comercio y las asociaciones locales “apostamos por un comercio de proximidad, un comercio de barrio donde podamos conocer a quienes nos venden, acceder a productos de calidad y hacer red. Es imprescindible para construir la ciudad que queremos y merecemos”.

Por su parte, Antonino insistió en la importancia de esta campaña para reforzar la identidad del comercio saguntino “queremos poner en valor la sostenibilidad y el posicionamiento de marca del comercio local mediante la dinamización de zonas que fomenten ese paseo amable hacia nuestras calles comerciales”. La concejala también anunció que tanto mercados como comercios ya disponen de un código de buenas prácticas, con recomendaciones para avanzar hacia un modelo más sostenible y cercano.

La sostenibilidad como eje

La directora del programa, Victoria Guillén, destacó la colaboración institucional y explicó que la sostenibilidad será el hilo conductor de todas las acciones previstas este año “queremos mejorar la gestión sostenible entre comerciantes y ciudadanía para avanzar en un modelo comercial más responsable”.

Asimismo, la presidenta de FACOSA, Lola Torrente, recalcó que la meta es conseguir una ciudad “limpia, segura, sostenible y que enamore a quienes nos visitan”. En la presentación oficial de la campaña participaron María José Carrera, Natalia Antonino, Victoria Guillén, Lola Torrente y representantes de las distintas asociaciones de comerciantes de la ciudad.