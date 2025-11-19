La diputación reclama el tren de pasajeros al Port de Sagunt

La Diputació de València ha acordado por unanimidad reclamar el tren de pasajeros al Port de Sagunt. La moción presentada por la vicepresidenta de la Diputación Natàlia Enguix (Ens Uneix) ha permitido lograr ese apoyo provincial después de que la integración de Iniciativa Porteña con la 'Unión Municipalista' promovida desde el partido de Enguix haya dado eco a esa vieja demanda.

La corporación provincial solicita así al Ministerio de Transportes la consignación presupuestaria para el proyecto de acceso del tren de Cercanías hasta el Port. Además, insta a la Generalitat y a la Diputación de Valencia al estudio de posibles colaboraciones presupuestarias con ADIF para la ejecución de este proyecto.

Enmienda PSOE

Pese a que la moción ha salido adelante, se ha desestimado por parte de VOX, PP y Ens Uneix la enmienda presentada por los socialistas, que ha defendido el diputado y concejal del Ayuntamiento de Sagunt, Jorge Vidal. Este ha recordado los más de 15 años de acuerdos plenarios en el consistorio saguntino solicitando el tren al Puerto, periodo en el que han gobernado distintos colores políticos, advertía.

En concreto, el diputado socialista solicitaba a la diputación fondos para adecuar el entorno urbano de la futura estación de tren, actuación en la que "sí tenemos competencia", y avanzar en el proyecto, recordando que son muchos años de solicitudes que siguen cayendo en saco roto; pese a eso, los socialistas han apoyado la moción defendida por Enguix.

Desde el PP se ha justificado la negativa a la enmienda, que "pide consignación presupuestaria para el 2026, cuando no existe proyecto", respondían

El pleno ha contado con las intervenciones de otros grupos políticos como Compromís. Pau Andrés ponía sobre la mesa la necesidad de desdoblar la línea de Cercanías C-6 y hacer una nueva C-7 que enlace con la costa, mientras que desde Vox, Sergio Herrero lamentaba la falta de voluntad política, ya que en 2015 las Cortes ya aprobaron el tren al Puerto y "no se ha hecho nada". Criticaba además que la nueva estación intermodal de mercancías esté ya en construcción, "contenedores sí, pero personas no", decía.

Concejales y miembros de la junta directiva de Iniciativa Porteña presentes en el pleno coinciden que: “Es un gran paso que Iniciativa Porteña tenga acceso directo a la Diputación porque damos visibilidad en otras instituciones a reivindicaciones históricas como es el tren hasta El Puerto, encallado en el tiempo por la falta de voluntad política al respecto”.

Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña en el Ayuntamiento de Sagunt, remarcaba: “Todos los grupos políticos han reconocido que la obra a acometer es ridícula para el Ministerio de Transportes en términos presupuestarios. Además, se ha puesto de manifiesto que es muy importante tener en cuenta el criterio poblacional y el gran impacto que está teniendo sobre la sociedad la llegada de la gigafactoría de Volkswagen”.

Prioridad

“Con el servicio de autobuses completamente colapsado, debe ser una prioridad para la Generalitat Valenciana cambiar la situación en El Puerto y presionar también al Ministerio de Transportes para que de una vez por todas complete los escasos 500 metros de vía que necesitamos para que el Tren de Cercanías llegue hasta El Puerto”, continúa Márquez.

Desde Iniciativa Porteña indican que ahora "la pelota está en el tejado" del Ministerio: “Tenemos la sensación que desde el Ministerio se olvidan completamente de la red de cercanías. Mientras hablan de proyectos faraónicos para que el AVE circule a 350 km/h, se olvidan por completo de la red que más pasajeros transporta diariamente en España, como es la red de cercanías. Es incomprensible que El Puerto, con 50.000 habitantes no tenga acceso ni a red de cercanías ni al metro”.

Más acciones

Márquez indica que esta no es la última acción por parte de IP: “No vamos a cesar hasta que haya encima de la mesa un proyecto serio para el tren por parte del Ministerio. Vamos a llevar a cabo más acciones en los próximos meses porque insistimos en que hace falta una voluntad política firme. No es una cuestión técnica ni de competencias, es una cuestión política”

Para finalizar, Márquez agradece la labor de Ens Uneix: “Queremos dar las gracias a Natàlia Enguix y todo su equipo de Ens Uneix por abrirnos las puertas de Diputación y colaborar con nosotros dentro del marco de los Municipalistas. Estamos seguros de que no será nuestra última moción en la Diputación y llevaremos un seguimiento tanto de la moción presentada hoy como de las que puedan surgir en el futuro”.

La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, ha destacado tras el acuerdo: "Tratamos de dar voz a los partidos municipalistas como IP en la Diputación y esperamos que el Gobierno se ponga las pilas". A su juicio, la unanimidad lograda en la cámara en este asunto "demuestra que los temas municipalistas son de sentido común".