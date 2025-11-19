Un joven prodigio del Camp de Morvedre hace historia en el mundo del ajedrez

El Club Ajedrez El Camp de Morvedre brilló en el campeonato Provincial Individual FACV. El Club d'Escacs logró podiums en varias categorías y contó con una participación masiva en todas las sedes. Protagonizó una de sus mejores actuaciones en este certamen de la Comunitat Valenciana organizado por la FACV (Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana).

Desde el club local destacan «la especial hazaña» de Pablo Antoneac Antoneac, quien con tan solo 15 años se proclamó ganador provincial absoluto de València. El ajedrecista lideró el torneo con 6 puntos, igualando así "el récord del Gran Maestro Julen Arizmendi, el único jugador que había logrado esta gesta tan joven", aseguran desde el club. "Se trata, sin duda, de un hito histórico para el ajedrez valenciano y para el club saguntino."

Resultados destacados

Además del título absoluto, cabe subrayar que el Camp de Morvedre sumó otros grandes resultados. Jordi Muñoz logró un brillante tercer puesto en Preferente Valencia, "mostrando un altísimo nivel competitivo", afirma la entidad. Pablo Ponce consiguió también un tercer puesto en Segunda Benimaclet, firmando uno de sus mejores campeonatos. Además, en Segunda Monteolivete, Xavier Giménez Llueca completó un gran torneo sumando 4,5 puntos. La entrega de premios estuvo a cargo de, Ana Erades, directiva y responsable del ajedrez femenino en la Comunitat Valenciana.

Participantes en la competición. / Federación ajedrez CV

El club también estuvo representado por un amplio grupo de jugadores que compitieron en distintas categorías y sedes, "consolidando la presencia del Camp de Morvedre en todas las divisiones del provincial". En preferente estaban representando al Escacs, Néstor Sáez, Héctor Ruiz y Leyre Roldán. En primera se encontraban Álvaro, Luka y Héctor Santander. Y por último, Vladimir en Segunda.

Declaraciones de la directiva

Desde la directiva del Club Ajedrez El Camp de Morvedre expresan que están "enormemente satisfechos por los resultados obtenidos" y que “este provincial marca un antes y un después para nosotros. Pablo ha hecho historia, pero todo el grupo ha competido con entrega y calidad. El club está creciendo a nivel deportivo y humano, y estos resultados son una prueba de ello”, señalan.

El Provincial Individual FACV vuelve a situar al Camp de Morvedre como "uno de los clubes con mayor proyección formativa de la Comunitat Valenciana", aseguran desde la directiva del club.