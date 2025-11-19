La Laboral une en Sagunt a docentes y empresas sanitarias con la jornada Talento Pyme

El CIPFP La Laboral de Sagunt acogió ayer la jornada Talento Pyme, un encuentro que reunió a centros de Formación Profesional y a empresas del sector sanitario con el objetivo de fortalecer la conexión entre el ámbito educativo y el tejido empresarial valenciano. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació y dinamizada por Fundación Emplea, "se consolidó como un éxito de participación y como un paso firme hacia la modernización de la FP sanitaria", según afirman desde la organización.

Durante toda la mañana, docentes, profesionales de la salud y representantes de empresas compartieron experiencias, necesidades y propuestas para mejorar la cualificación del alumnado y fomentar su empleabilidad. El encuentro se convirtió en "un espacio de diálogo práctico, donde se abordaron los nuevos retos del sector y se exploraron fórmulas de colaboración que se traducirán en proyectos concretos durante este curso", aseguran.

Participantes en la jornada. / CIPFP La Laboral

Dinámicas colaborativas y nuevas prácticas

Entre las actividades realizadas destacaron las dinámicas colaborativas y las sesiones de trabajo entre profesorado y empresas sanitarias, centradas en identificar necesidades reales y diseñar respuestas desde el aula. “Ha sido una mañana muy productiva en la que hemos establecido nuevos contactos de colaboración con empresas y creado futuras prácticas que podremos implementar directamente en el aula este mismo curso”, señaló Rocío Planells, docente del CIPFP La Laboral, al cierre de la jornada.

Uno de los temas más destacados fue la nueva Ley de Formación Profesional, analizada como una "herramienta clave para impulsar la formación dual, reforzar la conexión con las empresas y favorecer la actualización de competencias tanto del alumnado como del personal docente", se subrayó durante la práctica.

Alianzas con empresas sanitarias de la comarca

La jornada permitió generar nuevas alianzas con clínicas, laboratorios, residencias y entidades sanitarias, sentando las bases para futuros proyectos de innovación, prácticas formativas y programas duales. “Este tipo de jornadas demuestran que la FP es esencial para garantizar la calidad y la profesionalización del sector sanitario. Formar talento es cuidar del futuro”, afirmó uno de los dinamizadores de Fundación Emplea.

Con esta iniciativa, "Talento Pyme reafirma su papel como referente en la conexión entre formación y empresa, promoviendo una FP de calidad al servicio del empleo, la innovación y el bienestar social", expresan desde la entidad. La jornada contó con la participación de centros de formación profesional de toda la Comunitat Valenciana y de empresas de la comarca, consolidando a Sagunt como un punto de encuentro estratégico para el impulso de la educación sanitaria.