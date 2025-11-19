Levante-EMV centra una exposición sobre la Vía Verde en Gilet
Varios artículos del diario se muestran para explicar el proceso de construcción
El diario Levante-EMV es uno de los grandes protagonistas en la semana cultural de la Falla Gilet. La temática escogida para la ocasión es la Vía Verde de Ojos Negros, desde sus inicios hasta la actualidad, pero principalmente todo su proceso de recuperación y acondicionamiento, sobre todo en el Camp de Morvedre.
Un recorrido que se explicaba a través de noticias de este diario a modo de una exposición de decenas de artículos gestados la mayoría en la redacción de esta comarca. Mónica Arribas, Rafa Herrero y Marián Romero firmaban buena parte de esas noticias, con fotos de Daniel Tortajada, con las que el asistente a la cita cultural podía hacerse una composición de cómo ha sido todo el proceso.
Artículos
Una de las noticias que más llamó la atención fue la de su inauguración, en cuya foto podía verse a la exconsellera Salomé Pradas encabezando la comitiva. Tras ella, alcaldes de la comarca y concejales del Partido Popular.
En la exposición también se encontraba José María Catalunya, exalcalde de Gilet, quien explicó a algunos de los visitantes, como él y el que fuera presidente de la Diputación y alcalde de Sagunt posteriormente, Manuel Girona, fueron dos de las personas que impulsaron la puesta en marcha de este proyecto, tal y como se recogía en uno de los artículos expuestos.
La muestra también contó con documentos históricos sobre el trazado de la vía, firmados por el ingeniero Luis Cendoya.
La exposición fue inaugurada por las falleras mayores de la comisión de Gilet, que estuvieron acompañadas de sus presidentes y de las falleras mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt.
