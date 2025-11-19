Más de 400 personas se quedan sin plaza de FP en el Sagunt de la gigafactoría

Más de 400 personas se han quedado este curso sin plaza de Formación Profesional (FP) en Sagunt , tanto en grado básico como medio y superior, de acuerdo con los datos recopilados en el consistorio. Esta situación ha sido duramente criticada por el ayuntamiento y por sindicatos como Comisiones Obreras (CC OO) o el STEPV al agudizar las cifras registradas en años anteriores por mucho que la ciudad esté en pleno proceso de expansión, ante la llegada de la nueva gigafactoría y otras empresas que ejercen de imán a nivel de población.

Esta saturación ha obligado a numerosos estudiantes a buscar plaza en centros de otras localidades, como València, Castellón, Vila-real o Puçol, optar por centros privados "o, lo que es más grave, desistir de continuar de su formación académica", como apuntan los sindicatos.

Desde el ayuntamiento se subraya que esta situación no solo perjudica al alumnado, sino que también "pone en evidencia la falta de planificación de la Conselleria de Educación", pese a las peticiones municipales. "El ayuntamiento no ha dejado de demandar a la Conselleria una solución a un problema que se va acentuando año tras año", explica a Levante-EMV el concejal de Educación, Raúl Palmero. Para esto, según apunta, ya han mantenido varias reuniones con responsables de FP a nivel autonómico donde han transmitido "el descontento ante la gran demanda de nuestros ciclos formativos y la carencia grave de implementación de estos, además de la gran demanda y empleabilidad por parte de nuestro sector industrial".

Tanto a nivel político como sindical se coincide en la necesidad de ampliación de grupos y la creación de nuevas líneas de FP en la zona para dar respuesta a esta creciente demanda.

Alumnado del actual centro La Laboral. / Daniel Tortajada

"Necesitamos que nos doten de más unidades en los ciclos más demandados. Necesitamos una apuesta firme, en la implementación de nuevas familias y ampliación de los asentados en nuestro municipio. A su vez, pedimos que apuesten por los ciclos básicos y los adaptados para personas con diversidad funcional", añade el concejal de Educación.

"Recorte de plantilla especializada"

Desde las secciones CC OO y el STEPV en el Camp de Morvedre, coinciden en denunciar que "muchos alumnos se han quedado sin entrar porque ha habido recorte de plantilla especializada". A esto se le suma, según este ultimo sindicato, que no se amplía la oferta de ciclos, mientras CC OO alude también a la «eliminación» de otros, como uno relacionado con actividades deportivas, eliminado de la oferta educativa pública de este curso» y a la «falta de infraestructuras adecuadas para hacer frente a la creciente demanda educativa».

Este tipo de decisiones, apuntan desde CC OO, "reducen la carga lectiva de FP, permiten recortar profesorado y desvían parte del alumnado a la formación profesional privada, que sí ofrece ciclos suprimidos en los centros públicos". Ester Roca, delegada permanente del STEPV en Camp de Morvedre, insiste en que "la comarca necesita urgentemente una ampliación de oferta de ciclos públicos, tanto en el número de unidades habilitadas, como la creación ofrecida de nuevas titulaciones de niveles medios, superior y especializaciones. Sin Educación pública, el futuro es de unos pocos", dice recordando que la población en esta zona crece "cada vez más" y que Sagunt ya contaba con 71.377 habitantes según las cifras del INE de 2024.

IES Camp de Morvedre. / Daniel Tortajada

Presión demográfica sin respuesta educativa

Ese fuerte aumento de la demanda educativa en FP y Bachillerato, como coinciden en destacar desde el ayuntamiento y los sindicatos, se ha producido por varios factores. Por un lado, la mayor presión demográfica derivada del aumento de población nacida entre 2007 y 2009, que actualmente se encuentra en esa etapa.Por otro, la expansión económica de la comarca ha generado una población sobrevenida, atraída por las oportunidades laborales que ofrece la zona.

Sin embargo, según remarcan, "las infraestructuras educativas públicas no han crecido al mismo ritmo". "Necesitamos que la Conselleria comience a actuar en las obras del CIPFP Eduardo Merello y en la rehabilitación de espacios del CIPFP La Laboral", insiste el concejal del área mientras desde Educación no han llegado a pronunciarse.