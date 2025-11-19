Relevo al frente del PP en Morvedre

El PP del Camp de Morvedre ha dejado paso a una nueva etapa después de que el coordinador comarcal, Ximo Catalán, anunciara el relevo en su cargo, que pasará a asumir Lucía Sanchís, exconcejala de Benifairó de les Valls desde el 2013 a 2019.

Catalán dio este paso durante una reunión interna de organización del partido celebrada en presencia del presidente provincial, Vicent Mompó, y del coordinador provincial, Carlos Gil. "Decido apartarme de la coordinación, pero sigo en el equipo comarcal, porque me gustaría hacer muchas más cosas pero el tiempo me es limitado y Lucía seguirá con la misma buena dinámica", explica Catalán al ser preguntado por Levante-EMVsobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

El encuentro tuvo lugar durante una nueva edición del 'Fent Comarca' del Partido Popular, un encuentro que reunió en Benifairó de les Valls a más de setenta afiliados y simpatizantes "y que volvió a demostrar la fortaleza y dinamismo del partido en la zona", como apuntan desde el partido.

Vicent Mompó y otros responsables del partido, en la reunión. / Levante-EMV

"Excelente salud del partido"

Catalán agradeció a los presentes su colaboración y apoyo durante sus años de gestión, destacando “la excelente salud del partido en la comarca y el gran cambio que se ha producido en los últimos años", algo que se refleja —subrayó— "en la numerosa asistencia" a esta edición del Fent Comarca y a las anteriores jornadas formativas y encuentros populares.

La jornada se inició con una sesión formativa dirigida a los asistentes centrada en estrategias de gobierno y oposición, una de las líneas de trabajo fundamentales del PP para fortalecer su presencia municipal y comarcal.

La cita concluyó con una cena comarcal "en un ambiente de compañerismo y participación", dijo. La portavoz del equipo de los populares en Benifairó, María José Peiró, trasladó también su agradecimiento por la confianza recibida y destacó “el éxito, una vez más, de la convocatoria y la fuerza actual del partido”, como explican desde el PP a nivel comarcal.