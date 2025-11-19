Casi 2.500 solicitudes de FP acabaron en listas de espera en solo tres centros de Sagunt

El incremento del interés por la formación profesional (FP) —favorecido por el mercado laboral y el prestigio creciente de estas enseñanzas— contrasta con una oferta en Sagunt que no consigue ampliarse a la misma velocidad y carencias en infraestructuras en centros como el Eduardo Merello que llevan años sin resolver.

Centenares de personas se han quedado este curso sin acceso a la formación profesional que deseaban cursar, pese a que algunas son titulaciones muy demandadas por el mercado de trabajo. Un total de 2.487 solicitudes a ciclos de FP pasaron al inicio de este curso a la lista de espera ante la falta de plazas solo en los tres centros públicos que también ofertan ciclos superiores: Los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional (CIPFP) La Laboral y Eduardo Merello, más el IES Camp de Morvedre.

Por centros, esta última cifra ha sido especialmente elevada este otoño en La Laboral. Solo allí, un total de 1.919 peticiones se quedaron sin poder garantizarse plaza de manera inicial si bien, como matizan desde el centro, en septiembre "sí se pudieron apuntar personas que no habían hecho admisión y hay que tener en cuenta que muchas personas están en varias listas de espera a la vez".

Por niveles, el Grado Medio presencial acumuló 934 solicitudes sin atender, mientras el Grado Superior presencial llegó a las 730 y en modalidad semipresencial fueron 255.

En el Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Eduardo Merello, 367 personas se quedaron en lista de espera para cursar distintas especialidades técnicas. En este caso, los ciclos relacionados con la electromecánica, la mecatrónica y las instalaciones eléctricas concentran la mayor presión sobre la oferta pues 37 aspirantes esperaban una plaza en FP Básica de Electricidad, 37 en Automatización y Robótica Industrial, 10 en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, 58 en Mecatrónica Industrial, 63 en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 12 en Instalaciones de Telecomunicaciones, 71 en Mecanizado y 79 en Mantenimiento Electromecánico.

IES Camp de Morvedre. / Daniel Tortajada

En el IES Camp de Morvedre, un total de 201 estudiantes se quedaron fuera de las titulaciones de informática y comunicación más solicitadas, en un reflejo del creciente interés por titulaciones vinculadas a las tecnologías de la información, un sector en expansión pero que cuenta con plazas de FP limitadas en la comarca. En concreto, 117 solicitudes no se pudieron atender en los ciclos de grado superior: 39 en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), 36 en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), 31 en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y 11 en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos (A3D). A eso se le sumaron 79 en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) de grado medio y 5 alumnos que no consiguieron plaza en el ciclo de Formación Profesional Básica (FPB).

El centro con más presión

En el Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Laboral es el que ha sufrido más presión en Sagunt para lograr plaza. Entre las familias profesionales con mayor presión destaca Sanidad, que suma centenares de alumnos sin plaza en sus distintas titulaciones. El ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería (Grado Medio) encabeza la lista con 166 solicitudes sin atender, seguido muy de cerca por Emergencias Sanitarias, con 178 personas en espera. A esos se suman los 146 que no han conseguido acceder al ciclo de Laboratorio Clínico y Biomédico.

En la modalidad semipresencial, la situación no mejora: la versión híbrida de Farmacia y Parafarmacia dejó fuera a 83 personas, mientras que Documentación y Administración Sanitarias (semipresencial) sumó 88 solicitudes sin plaza.

La familia de Actividades Físicas y Deportivas también refleja una alta demanda: 83 en el ciclo de grado medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, 71 en el superior de Acondicionamiento Físico y 24 en el superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Un alumno de FP, en plena tarea. / Daniel Tortajada

En Administración y Gestión, el ciclo de Gestión Administrativa (Grado Medio) registra 136 solicitudes sin plaza, mientras que Administración y Finanzas (Grado Superior) deja fuera a 76 personas. El único ciclo sin lista de espera es el CFGB Servicios Administrativos, que este curso no ha tenido solicitudes excedentes.

El área de Comercio y Marketing también evidencia una notable falta de oferta, con ciclos que vuelven a quedar desbordados por la demanda. El Grado Medio de Actividades Comerciales deja fuera a 117 solicitantes, mientras que en el Grado Superior de Comercio Internacional se acumulan 64 personas en lista de espera. A ello se suman las 59 solicitudes que no han podido acceder al ciclo de Transporte y Logística y las 4 que se han quedado sin plaza en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, confirmando el interés creciente por esta familia profesional.

La situación es similar en el ámbito de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, un sector que continúa atrayendo a numerosos aspirantes. El ciclo de Electromecánica de Vehículos Automóviles, de Grado Medio, registra 118 solicitudes sin atender, mientras que el Grado Superior de Automoción deja fuera a 41 candidatos.