Acusan de un "silencio" de treinta meses en Sagunt sobre la protección de la montaña de Romeu

La reactivación del expediente para declarar la montaña de Romeu como Paraje Natural Municipal es uno de los objetivos que se ha marcado Compromís per Sagunt, como dejó claro su portavoz municipal, Maria Josep Picó, en el último pleno e informó entonces Levante-EMV. Tras ampliar la información, Picó ha lamentado que “el equipo de gobierno no haya contestado a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori en dos años y medio” al requerimiento de datos que esta le hizo para hacer efectiva la protección del lugar y ha pedido celeridad al equipo de gobierno. “Es el momento de reactivar la protección de la montaña de Romeu, el principal pulmón verde de Sagunt”, insiste.

“En el último pleno se ratificó el cumplimiento, por parte del ayuntamiento, de una sentencia que le obliga a hacer una nueva delimitación del uso extractivo tolerado en el ámbito de la montaña, definido en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1992. Es por este motivo que, una vez cumplido este mandato legal, invitamos el equipo de gobierno a preparar la memoria justificativa, donde son preceptivas -entre otras- una delimitación exacta, las parcelas afectadas y la superficie total del paraje a proteger.”, continúa Picó.

Picó en la montaña de Romeu. / Compromís Sagunt

Un silencio de treinta meses ante la Generalitat

Los valencianistas recuerdan el requerimiento hecho por la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori en marzo del 2023, donde se detalla la documentación necesaria para hacer efectiva la declaración del paraje natural municipal. “En estos dos años y medio han sido numerosas las veces que hemos preguntado el equipo de gobierno sobre su intención de continuar con este procedimiento. La última, en el pleno del pasado septiembre, donde el alcalde afirmaba que el expediente continuaba adelante. A raíz de esta respuesta, decidimos preguntar en Les Corts si el ayuntamiento había contestado el requerimiento en algún momento de estos dos años. La respuesta ha sido negativa. Por lo tanto, el señor Darío Moreno falta a la verdad y demuestra poca transparencia en este procedimiento.”

“Creemos que con la ejecución de esta sentencia, ya no quedan más excusas para reactivar la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal de Sagunt. Tenemos un compromiso con la preservación de la montaña de Romeu: el principal pulmón verde de la ciudad de Sagunto”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís por Sagunto.

El edil de Medio Ambiente, Jorge Vidal. / Daniel Tortajada

Nuevo expediente

Desde el gobierno municipal reconocen que no han contestado a ese requerimiento de la conselleria porque, a su juicio, era incontestable tras la sentencia, pues el fallo "lo anulaba todo". "Lo que el requerimiento venía a decirnos es que se comenzara de nuevo otro expediente, que es lo que estamos haciendo en la actualidad, ya que el anterior queda sin efecto tras el fallo", explicaba el concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, a preguntas de Levante-EMV.

El edil añadía que "no hemos dejado de trabajar" y se han reunido con la conselleria, en concreto con el secretario autonómico para abordar el tema, ya que "consideramos que ambas administraciones debemos de ir de la mano. Si queremos que la declaración salga adelante tenemos que trabajar de manera coordinada", insistía, además de negar que el alcalde mintiera, ya que "la falta de respuesta a conselleria no implica que nosotros no sigamos con la declaración de Paraje natural municipal, con un nuevo expediente, por lo tanto, los trámites siguen adelante y continuamos articulando una nueva propuesta, ya que la anterior no se había realizado de forma correcta a tenor de la sentencia", concluía Vidal.