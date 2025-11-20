Benifairó de les Valls insta a aprobar el 'II Pacte Valencià' contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha aprobado por unanimidad una moción con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia Machista. En el texto aprobado a propuesta de Junts per Benifairó se insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y vivienda de la Generalitat Valenciana a convocar y aprobar el II Pacto Valenciano Contra la Violencia Machista.

Además de exigir poner en marcha un Plan Integral contra las Violencias Sexuales, reforzar la protección integral y un acompañamiento efectivo a las mujeres víctimas de violencia machista, "garantizando el funcionamiento de las Oficinas de Denuncia y Asistencia a las víctimas de este tipo de violencia los 365 días del año", afirman desde el grupo político. También exigen velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y de las cuidadoras, entre otras peticiones.

Auditoría externa e independiente

Desde el partido también se pide al Ministerio de Igualdad "la contratación inmediata de una auditoria externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema COMETA", este sistema es el organismo encargado de gestionar y supervisar las pulseras antimaltrato en el país. Funciona 24 horas al día para monitorear a los agresores que llevan pulseras de control. Además de, "incluir tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio, publicando de manera inmediata y detallada toda la información relativa a los fallos o errores del sistema en el País Valencià", exigen desde Junts.

Marcha del 25N del año pasado. / Junts per Benifairó

Erradicar la Violencia Machista

"Desde Junts per Benifairó continuamos trabajando para erradicar la violencia machista de nuestro municipio", ha explicado Adela Alba, teniente de alcalde de Benifairó de Les Valls y recientemente reelegida presidenta comarcal de Esquerra Republicana del Camp de Morvedre.

"Las y los republicanos morvedrinos por ideología defendemos valores como la igualdad y luchamos contra todas las violencias machistas. Siempre hacemos políticas, traemos iniciativas y participamos en movilizaciones que denuncian esta lacra del sistema patriarcal, que se mantiene gracias a la explotación y violencia ejercida especialmente contra las mujeres y niñas de todo el mundo", ha declarado la nueva secretaria comarcal de feminismos Anna Martínez.