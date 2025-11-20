La fuente que costó 400.000 euros volverá a funcionar en Sagunt tras catorce años parada

La fuente dedicada a la memoria de las Víctimas del Terrorismo, ubicada en la entrada norte de Sagunt, volverá a lucir agua 14 años después de como lo hizo tras su inauguración en febrero de 2011.

De esta manera se cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana de 2023, que señala a la constructora de este equipamiento como responsable de un mal funcionamiento que la ha llevado a estar apagada más de una década. El fallo dejaba en manos de la dirección de obra la determinación de las soluciones técnicas y el coste de las reparaciones para la correcta operatividad de la fuente.

Inicio obras

Este martes, la constructora ha iniciado la ejecución de la sentencia, lo que implica las obras de reparación de la fuente después de semanas de negociación con el ayuntamiento para llegar a "un entendimiento", tal y como ha adelantado a Levante-EMV el concejal de Mantenimiento, Javier Raro.

Sin embargo, el mismo concejal advertía que pese al acondicionamiento y arreglo de la fuente, esta no lucirá igual, ya que solo habrá un chorro central sin que haya más agua en superficie que este, por la falta de "impermeabilidad" que todavía existe, explicaba el edil socialista.

Pese a estos contratiempos, Raro valoraba de forma muy positiva la noticia. "Ahora vamos a estar encima para que todo se ejecute correctamente y podamos ver de nuevo la fuente funcionar después de 14 años. Queremos que se haga y que se haga bien", añadía el edil. Una fuente que se construía con fondos autonómicos, conocidos como el Plan Camps, en la que se invirtieron 400.000 euros.

Un momento de la inauguración en 2011. / Daniel Tortajada

Problemas

Tras su inauguración vinieron los problemas a causa de su mal funcionamiento, que llevó a abrir dos procedimientos, uno administrativo y otro judicial. Uno de ellos fue el "expediente por responsabilidad de vicios ocultos" en referencia a las obras, en el que los cuatro implicados en la fuente; la constructora, la arquitecta, la dirección de obra y la empresa Aigües de Sagunt, se culpaban de lo ocurrido unos a otros, argumentos como "falta de mantenimiento", "malas prácticas constructivas o la mala calidad del los materiales" se apuntaron como posibles causa. Finalmente, un informe técnico los circuitos de la canalización de agua, que estaban defectuosos, lo que excluía de responsabilidades a los tres actores anteriores y no a la empresa constructora, tal y como anota la sentencia, que la señala como responsable, empresa que ya en 2013 respondía a un requerimiento de subsanación de obra y actuaba en la fuente para mejorar su impermeabilización. Pero pese a esto, el equipamiento seguía sin funcionar de manera correcta.

Ahora desde el ayuntamiento se espera que esta actuación sea la definitiva para volver a ver lucir el agua en la fuente en Memoria de las Víctimas del Terrorismo.