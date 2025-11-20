La Lira Saguntina enciende Santa Cecilia con un mes de música

La Societat Musical Lira Saguntina ha presentado su esperado programa de actos con motivo de la festividad de Santa Cecília, patrona de los músicos, una cita que "cada año moviliza a centenares de vecinos y que refuerza el arraigo cultural de la música en Sagunt y el Camp de Morvedre", según afirman desde la organización.

El primer gran evento será el sábado 22 de noviembre a las 19:00 en el Auditorio Joaquín Rodrigo, cuando la Orquestra Simfònica ofrecerá un concierto de contrastes, desde el clasicismo de Vivaldi, con un solo para chelos, hasta emocionantes versiones orquestadas de The Beatles. El espectáculo contará con el acompañamiento del Coro de la Societat y los coros Juvenil e Infantil de la escuela. Durante el acto se entregará la placa conmemorativa al maestro Antonio Conde, en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la entidad.

La música continuará el sábado 29 de noviembre, también a las 19:00, con la Banda Simfònica de la Lira Saguntina, que presentará un repertorio que combina piezas valencianas con propuestas internacionales. En esta misma jornada se impondrán las insignias a las socias y socios que celebran 50 años como miembros de la Lira.

Ese mismo día, por la mañana, a las 12:00, el Auditori acogerá el estreno de la película Lira Saguntina, València és música, un homenaje audiovisual a la entidad y a Sagunt impulsado por la Diputació de València.

Más allá de los escenarios

El programa incluye también actividades participativas para toda la ciudadanía. Entre el 17 y el 21 de noviembre se celebrarán los tradicionales Juegos de Salón, Bolot, Dominó y Truc, que cada año reúnen a veteranos y nuevos participantes. La cultura musical tendrá su espacio en las charlas del Mestre Ros (viernes 21) y de Vicente García Alonso (viernes 28), ambas a las 18:00 en la sede de la sociedad, donde se ahondará en la historia y patrimonio musical local.

Y "como marca la tradición", el domingo 23 por la mañana será el turno de la "emotiva" Replegada dels nous membres, cuando las agrupaciones de la Lira recorrerán las calles de Sagunt para recoger a los nuevos músicos y formalizar su entrada en la centenaria entidad.

Invitación a la ciudadanía

Desde la Lira Saguntina agradecen la implicación de músicos y socios, cuyo esfuerzo “da forma a quienes somos ahora”, e invitan a la ciudadanía a sumarse a un mes en el que la música será protagonista absoluta.

Para más información y seguimiento de los actos, la entidad mantiene abiertas sus redes sociales @lirasaguntina en Instagram y Societat Lira Saguntina en Facebook, además del correo lirasaguntina@gmail.com.