Un mes más entre libros en Canet

La campaña Un día, un libro es "todo un éxito" en Canet d'en Berenguer, según explican desde el ayuntamiento. Esta campaña de animación lectora que nació como una iniciativa de un mes se amplía hasta el 20 de diciembre dada la buena acogida del municipio. La sede principal de la acción es la biblioteca municipal y cierra la primera etapa con FrancoFacts (Ed. Pasado y Presente), del historiador Fernando Hernández y el dibujante Pedro Vera.

Libros de la iniciativa. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Desmontando bulos

El libro Francofacts va dirigido, sobre todo, a jóvenes. En él, se desmontan todos los bulos sobre el franquismo. La lectura de este libro coincide, "no por casualidad", con el 20 de noviembre, fecha de la muerte del dictador. El viernes, la obra elegida para iniciar la segunda edición de “Un día, un libro” es La hija de la venganza (Blackie Books), de Michael McDowell, autor de la famosa saga Blackwater.

“Queríamos que fuera un éxito, pero no sabíamos que iba a serlo tanto”, explica el alcalde Pere Antoni. “La idea era simple, cada mañana, anunciábamos un nuevo volumen que se incorpora a la biblioteca en las redes sociales. Eso ha animado a mucha gente a acercarse a la biblioteca porque la selección, con todo tipo de obras, buscaba llegar a distinto tipo de público y, por lo visto, lo hemos logrado. Además, estaba el misterio de saber qué título nuevo iba a anunciarse cada día”, añade.

Semana feminista

La semana de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 N), la concejalía de Igualdad se ha unido la de Cultura. Entre el lunes 24 y el viernes 28, los cinco libros que se propondrán tendrán que ver con esta temática. "Entre las obras seleccionadas se incluye un cómic de fama internacional que constituye uno de los primeros testimonios autobiográficos de una mujer sometida a violencia doméstica, un ensayo sobre los orígenes del feminismo y su relación con la masonería y el espiritismo, o una biografía ilustrada de una de las escritoras más influyentes del movimiento feminista", afirman desde la organización.

Alguna de las obras

La iniciativa Un día, un libro comenzó con El último secreto, del escritor norteamericano Dan Brown, con la última entrega de su famoso personaje Robert Langdon. Entre las obras seleccionadas se incluye, por ejemplo, El corazón revolucionario del mundo, de Francisco Serrano (premio Tusquets), El artefacto perverso, de Federico del Barrio y Felipe Hernández Cava (mejor cómic, Salón de Barcelona), El juego del jaguar, de Miguel Bonnefoy (premio de novela de la Academia Francesa), Fosca, de Inma Plegrín (Premio Lumen de Novela), Ens veurem aviat, de Francesca Rodríguez (Premio de Novel. La Isabel de Villena), L’avenç de Joshua, de Francesc Puigpelat (Premio Pollença de Narrativa), Lo sabes aunque no te lo he dicho, de Candela Sierra (Premio Nacional del Cómic), entre otros. Destaca también La acusación, la recopilación de los únicos textos de ficción escritos en Corea del Norte que se han publicado fuera del país.

La campaña que este viernes 21 comienza su segundo mes, tiene un coste de cero euros, ya que según cuentan desde el consistorio, "todos los libros han sido donados por una persona que prefiere mantener en secreto su identidad. La donación supera los 70 ejemplares, pero solo 44 forman parte de la iniciativa (los días laborales de los meses de la campaña)", apuntan desde el ayuntamiento.