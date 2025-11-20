Morvedre protesta contra los "recortes" en Educación

La primera movilización del sector educativo en este curso escolar se ha dejado sentir con las concentraciones celebradas en numerosos centros escolares del Camp de Morvedre, entre ellas, la realizada en el Port de Sagunt a las puertas del IES María Moliner. Profesores, personal no docente y representantes de los sindicatos Stepv, CCOO, UGT y CSIF han dejado claro el malestar ante la negativa de la Conselleria de Educación a abrir una mesa de negociación para abordar sus reivindicaciones así como su intención de proseguir las protestas con una jornada de huelga el 11 de diciembre y otra cada mes, sin descartar una indefinida en mayo.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic del Camp de Morvedre ha dado apoyo a un amplio listado de demandas donde se incluyen numerosas mejoras, incluidas las salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada tras años de salario congelado y dejar de ser "el territorio peor pagado de todo el estado".

Docentes y representantes sindicales, en la concentración del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

También denuncian los "recortes" en las plantillas de profesorado, sobre todo en Formación Profesional (FP) y FPA , "en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023" y "que se suma a la que sufrieron las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y los conservatorios hace dos cursos", según el manifiesto que han leído. Por ello, piden "la recuperación del profesorado recortado".

Otra de sus demandas es "la cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones, tanto de profesorado como del personal de Atención Educativa y de Administración y Servicios. Es intolerable que nuestro alumnado no tenga su profesorado al completo de forma inmediata, ni que la administración tarde meses al cubrir las vacantes y sustituciones del PAE y porque deteriora la atención al alumnado y sobrecarga el resto del personal", añaden.

Protesta ante la sede provisional del CEIP L'Ermita de Benifairó. / Levante-EMV

A esto le añaden la necesidad de "recuperar la dotación presupuestaria de 121 millones de euros recortada en infraestructuras educativas y en el plan Edificant". "Es inaceptable la dejadez del gobierno valenciano en la rehabilitación y reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana", añaden, además de reivindicar la "sustitución de la ley de libertad educativa por otra que respete y potencie el valenciano en la enseñanza".

Menos alumnado por clase

A eso unen la petición de una reducción de las ratios de alumnado por aula para rebajar la cifra de estudiantes por aula, mejorar la calidad de la enseñanza y "evitar la sobrecarga de trabajo"; así como la demanda de una disminución de la burocracia.

"Amplio seguimiento"

Las concentraciones han tenido un "amplio seguimiento" en los centros de la comarca, como explican desde el STEPV.