Los premios a la Excelencia Turística de Sagunt reconocen la calidad de la hostelería

El futuro museo del Port de Sagunt ha acogido la III edición de ‘La sonrisa más bonita de Sagunto’ para reconocer la calidad y el valor de la hostelería local con la entrega de las Distinciones a la Excelencia Turística de la ciudad.

En un acto conducido por la periodista María José Gimeno, la teniente de alcalde, María José Carrera, ha entregado el premio en la categoría Trayectoria al Horno La Victoria. El Restaurante Valentín ha sido reconocido con el galardón a la Innovación & Digitalización, otorgado por los representantes de la Asociación de Comerciantes 9 d’Octubre y ASECAM, Óscar Alamán y Celia Peris, respectivamente.

En la categoría Turismo Inclusivo y Accesible ha ganado el bar de tapas Jamón Jamón, la distinción ha sido concedida por José Luís Doblaré de ACEYSIC y Pedro Argenti de ACPS. El Hotel Sagunto ha obtenido el premio Sostenibilidad, galardón que ha sido entregado por los representantes de ADETURSA y la ACCS, Jesús Soriano y Lola Torrente, respectivamente.

III Gala del Turisme en Sagunt / Daniel Tortajada

La Heladería El Paseo ha sido reconocida en la categoría SICTED y Marisa Navarro de la Cámara Valencia ha entregado el premio. La Mención Especial de esta gala ha sido concedida a la gestora SICTED Amparo Hervás por parte de la concejala de Turismo de Sagunt, Natalia Antonino.

La teniente de alcalde ha destacado la importancia de este sector: «El turismo no solo es una actividad económica, es una forma de proyectar quiénes somos. Es cultura, es identidad, es empleo, es futuro. Y, sobre todo, es comunidad». María José Carrera también ha manifestado «Sagunto es un destino que crece, evoluciona y se transforma. Gracias por creer en nuestra ciudad y por poner valor en lo que somos porque con vuestro trabajo avanzamos en la buena dirección».

La concejala de Turismo ha detallado que Sagunto cuenta con más de 800 establecimientos comerciales, hoteleros y hosteleros: «Todos ellos forman parte esencial de un tejido que sostiene un turismo responsable y sostenible con el que se genera valor dando vida a las calles». Natalia Antonino ha añadido que el turismo no son solo los visitantes: «También es la forma en la que vivimos, sentimos y compartimos Sagunto».