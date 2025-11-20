Así se presenta Santa Cecilia en el Camp de Morvedre

El Camp de Morvedre se llena de música con la celebración de Santa Cecilia por parte de las diferentes sociedades musicales. Tanto este fin de semana como el próximo se podrá disfrutar de numerosos conciertos y actividades para todos los públicos. Los dos núcleos de Sagunt, Canet d'en Berenguer, Faura y Algímia d'Alfara son algunos de los municipios donde ofrecen una amplia programación estas entidades que en su mayoría mantienen viva tradiciones como recoger a los nuevos músicos en sus domicilios o hacer comidas de hermandad.

Sagunt

El primer gran evento en Sagunt será este sábado a las 19:00 horsa en el Auditorio Joaquín Rodrigo con un concierto de la Orquestra Simfònica donde contará con el acompañamiento del Coro de la Societat y los coros Juvenil e Infantil de la escuela. El domingo 23 por la mañana será el turno de la "emotiva" Replegada dels nous membres'. La música continuará el sábado 29 de noviembre, también a las 19:00, con la Banda Simfònica de la Lira Saguntina. Ese mismo día, por la mañana, a las 12:00, el Auditori acogerá el estreno de la película Lira Saguntina, València és música, un homenaje audiovisual a la entidad y a Sagunt impulsado por la Diputació de València.

palau de les arts Lira Saguntina. / Lira Saguntina

Port de Sagunt

La Unión Musical Porteña ofrecerá este viernes 21 de noviembre a las 19:30 horas, en el Teatro de Begoña, un "gran concierto" en honor de Santa Cecilia. Intervendrán la Coral Infantil, el Coro UMP, la Orquesta y el Coro UMP y la Big band. Se iniciará el acto con la entrega de instrumentos a los nuevos músicos. Para finalizar, el 22 de noviembre a las 19:30 horas, en el Teatro de Begoña, será el turno de la Banda Conjunta y la Banda Sinfónica de la UMP.

Unión Musical Porteña. / Levante-EMV

Algímia

La sociedad que se alzó con el primer premio del 45º Certamen de bandas de música de la Comunitat Valenciana, la Unió Musical d' Algímia comienza su programación este sábado, día 22 de noviembre con un concierto en el auditorio municipal a las 18:30 horas. Continúa el domingo 23 a las 11 horas de la mañana con el "típico" pasacalles para recoger a los nuevos músicos que se incorporan a la banda, Vega García, Lucía Adsuara y Àngel Garcia quienes además, en el concierto actuarán como solistas. A las 12 de la mañana habrá misa en honor a Santa Cecilia cantada por la coral, un día que finalizará con la tradicional comida de hermandad.

Unión Musical de Algimia / Levante-EMV

Canet d'en Berenguer

El día 22 de Noviembre Canet d'En Berenguer celebra la fiesta con un concierto en el Auditorio donde participan todas las agrupaciones de la Societat, después "todos los músicos están invitados a una cena postconcierto", afirman desde la organización. El domingo, a las11 h. realizarán el tradicional pasacalle en honor a la patrona, a las 12h se celebra la misa en la Parroquia de Canet San Pedro, y a continuación habrá una comida.

El día 29 de noviembre la Orquesta de Canet participa en un Festival organizado por CaixaBank y la Generalitat, en el Palau de la Arts Reina Sofía de València. Las entradas son gratuitas en la web del Palau de les Arts con aforo limitado. También el día 13 diciembre habrá un acto especial pues la banda toca junto al Tributo Il divo organizado por la Regidoría de Cultura, "un concierto muy demandado" en el que hay que sacar entrada a través de la web www.notikumi.es hasta completar aforo del Auditorio.

Cartel concierto homenage Il Divo. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Faura

La Societat Joventut Musical de Faura celebrará esta festividad el 23 y el 29 de noviembre. El domingo 23 a las 11:45 horas bajarán a Santa Cecilia a la Iglesia y a las 12 horas realizarán la misa en su honor con la participación de los músicos de la SJM Faura. La comida de hermandad será a las 14:30 horas. El sábado 29 a las 18:45 horas será la tradicional replegada de los músicos, Mireia Blasco con la flauta, Adrián Martínez a la tuba, Roseta Pérez con el saxo y Abril Polo con la trompa. El concierto se realizará a las 19:30 horas. Además, habrá cena y baile a partir de las 21:30 horas.

Societat Juventut Musical Faura. / SJM Faura.

Petrés

En la localidad de Petrés ya tuvo lugar la primera parte de los actos en honor a la Santa. El pasado 15 de noviembre celebraron el "tradicional" pasacalles y la audición. También celebraron la "típica Caldera de Santa Cecilia un evento lleno de actividades y música, según cuentan desde la organización. Además, contaron con el "Tardeo" con el Duo Roma. Todo esto celebrado en el Patio de Les Escoles Velles.