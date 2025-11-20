El “estado del municipio” de Sagunto

Señor Alcalde de Sagunto, nos cuenta usted en un facebook reciente que, en el “debate sobre el estado municipio”, (¿hubo participación ciudadana?) concluyeron cosas como: “querer que el municipio, crezca en bienestar, mejorando el espacio público” ... “que tienen intención de seguir pidiendo dinero a la Generalitat para inversiones” (ninguna de ellas, nombra, para la perentoria renovación de aceras y asfaltado y aumento del alumbrado de calles y polígonos industriales); y todo ello, “para que vivamos más y mejor”. Y ahora le pregunto Sr. Alcalde: ¿a qué llama usted “mejorar el espacio público”?: ¿a cambiar algunos contenedores y a aumentar la eficacia de la SAG como dice en su discurso?… .

La verdad, Darío, no imagino cómo se le ha ocurrido decir todo eso, ¡suena a guasa!... “Vivir más y mejor” dice usted. ¿¡Cree eso posible con el riesgo asumido diariamente, por viandantes teniendo que desarrollar todo un arte para no rompernos la crisma, esquivando, ora hoyos, ora cagadas de perros... por ciclistas, sorteando el parcheadísimo y agujereado asfalto, (a eso se llama ¡pericia!, ¡sí señor!)...; por motorizados, esquivando también bache tras bache y aguantando el “clip-clap" de las tapas del alcantarillado, ¡que no hay una que encaje!.

Yo le digo, Sr. Alcalde, volviendo a su facebook que, si lo que nos cuenta en él, fuese así, yo no estaría elaborando este escrito, tomando el relevo de aquellos que lo han hecho antes que yo y desde hace: ¡eones! ... ¿tanto?... pues, casi ... Tiene que saber que, usted, nos denigra con su discurso, porque lo que vemos con nuestros propios ojos, no es lo que usted nos cuenta: nosotros, -los denunciantes- ¡no sufrimos alucinaciones! Y lo sigue haciendo cuando, ante denuncias de ratas pavoneándose en el alfeizar de la ventana de un segundo piso en un barrio céntrico del pueblo, ustedes dan, “la callada por respuesta”, obligándonos a convivir con las susodichas.

Ellas, las ratas, no nos tienen miedo...ni nadie, al parecer... ¿Por qué los que pagamos, y ponemos en tela de juicio la gestión municipal tendríamos que producir miedo si aparte de pedir que se hagan las cosas de otro modo, no hacemos nada más?… ”¡chufla, chufla!” decía el del chiste, ocupando con su burro la vía del tren, “que como no te apartes tú” ... Decía recientemente el filósofo español Antonio Escohotado que “la riqueza de un país no se mide por si tiene petróleo o diamantes, sino por su educación”. Y cuál su principio básico?: el respeto, hacia uno mismo y hacia los demás.

Queremos un pueblo limpio, decente

¿Cree usted, Sr. Alcalde que nos respeta cuando hace oídos sordos a nuestras peticiones, no llevando a cabo lo que desde hace mucho es un ¡clamor!?: Queremos un pubelo limpio, decente, bello, con aceras y asfalto seguros, con más alumbrado ... ¡ Ya!…¡Que para eso pagamos!… el dinero utilizado del erario público para publicitar su gestión -asesores incluidos- sería innecesario, porque como bien sabe “obras son amores y no buenas razones” ...Sigue diciendo en su facebook: “así, tendremos más derechos”. No entiendo a qué se refiere usted con eso, pero digo que, ya nos daríamos con un canto en los dientes si tuviera a bien concedernos el derecho que le reclamamos de vivir en un pueblo digno. El que mira con ojos desprejuiciados ve que entre “su” “estado del municipio” y el “estado real del municipio”, hay una enorme diferencia.

¡Qué lástima, que usted no tenga el don de la ubicuidad, y de la ubicuidad invisible, porque entonces escurriéndose entre sus gestionados que, en los mercados, comercios, reuniones de amigos, etc. hablamos de dicho “estado del municipio”, repito: del real, comprobaría que, lo que le digo, es cierto! Y como no quiero que se quede sin saberlo, aquí van algunos ejemplos... “que Sagunto, y sobre todo Puerto de Sagunto, es el pueblo más sucio de la Comunidad Valenciana ... que parece el suburbio de una gran ciudad por suciedad y abandono”... “que, es que el Ayuntamiento de Sagunto nunca ha funcionado bien ni en esto, ni en nada, tiene fama” ... “y que ¿cómo es eso posible?, pagando, como lo hacemos… 105 millones de euros!, de presupuesto para el 2026, de los que, 60 millones para “personal”, 19 millones para limpieza…” y etcétera, etc y un largo etc.

Le propongo Sr. Alcalde: 1/ Audiencia pública para dar cuenta a los ciudadanos de lo que es motivo de este escrito. 2/ Crear aulas donde unos y otros aprendamos normas básicas de convivencia 3/ Que usted proponga al Ministerio de Educación que incluya en el curriculum de primaria y como asignatura transversal hasta fin de la secundaria la asignatura de convivir en democracia. Imprescindible.