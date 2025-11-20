Sagunt "suspende" en reciclaje

Sagunt ya dispone, a falta de su aprobación, del esperado plan municipal de residuos (PMR), obligación legal impuesta desde 2021. El extenso documento encargado por el ayuntamiento a la consultora Imedes muestra un desalentador diagnóstico de los hábitos en la gestión de la basura doméstica y municipal, antes conocida como urbana, que dejan a la ciudad muy lejos del cumplimiento de algunos marcos legales establecidos para este 2025.

Con un amplio capítulo reservado también a las propuestas para mejorar el servicio, con especial énfasis en la educación ambiental, un primer punto de análisis es la situación actual, "una foto fija", que, con datos de 2023, refleja que la recogida selectiva o separación en origen apenas alcanza el 14,9 % de los residuos, cuando el objetivo normativo lo eleva al 55 % para este año. Otro porcentaje que Sagunt va camino de incumplir tiene que ver con los desechos generados, que entre 2010 y 2025 deberían reducirse un 13 %, pero hasta hace un par de años la erbaja apenas alcanzaba el 3,4 %.

La recogida selectiva apenas llega al 15 %, cuando la normativa marca para este año un mínimo del 55 %

Con márgenes todavía más exigentes para 2030, el PMR, que tiene una vigencia de 6 años, detalla que los residuos recogidos por la SAG y Ecovidrio en Sagunt durante 2023 alcanzaron las 30.518 toneladas, de las que apenas se depositaron en los contenedores de orgánica, papel-cartón, envases y vidrio, o se gestionaron a través de voluminosos y restos de poda, un total de 4.548 toneladas. Para cumplir las estipulaciones legales, esta cantidad debería superar las 16.500 toneladas.

Objetivos nacionales

Con estos números, las conclusiones del trabajo destacan que, "en términos generales, Sagunto está por debajo de los objetivos de recogida selectiva establecidos en el ámbito nacional, lo que requiere un esfuerzo adicional para mejorar. Es probable que sea necesario invertir en infraestructura y en campañas de concienciación para alcanzar las metas propuestas para 2025 y 2030".

En este diagnóstico, el PMR hace un pormenorizado análisis de sus 1.800 contenedores, que incluye su capacidad (un total de 8,7 millones de litros), localización, estado de conservación y las cantidades recogidas por fracciones.

Imagen de archivo de un vecino que deposita la basura orgánica en el contenedor adecuado. / Daniel Tortajada

La mejor dotada es la de resto, con cabida para 30,7 litros de residuos por habitante o un contenedor por cada 93 residentes. Las aportaciones anuales se sitúan, siempre según el estudio elaborado por Imedes, en los 370,3 kilos por persona, una desorbitada media que invita a tomar "medidas fundamentales" como "el refuerzo o la redistribución de la flota de contenedores de las fracciones de selectiva, así como campañas de sensibilización y fomento para la correcta separación de los residuos domésticos para la reducción de los residuos en la fracción de resto".

Papel/cartón

Con una capacidad de 14,5 litros por habitante, superando los promedios autonómico y provincial, la segunda mayor presencia de contenedores en las calles de Sagunt la protagoniza el papel/cartón. En este caso, la recogida selectiva se queda en los 16,6 kilos por persona y año, ligeramente por debajo que los territorios del entorno.

Esta diferencia se acentúa con los envases de plástico, ya que la aportación a los contenedores amarillos apenas alcanza los 10,3 kilos por persona al año, cuando en la Comunitat Valenciana no baja de los 15,5. Este problema se agrava al comprobar que la tendencia durante los últimos años es negativa, aunque un rayo de esperanza es el porcentaje de impropios, es decir, de otros tipos de residuos que acaban en estos contenedores, que con el 22,3 % mejora las medias provincial y autonómica.

El PMR admite que deben implantarse medidas para incrementar las cantidades recogidas y reducir los impropios, aunque prefiere ver el vaso medio lleno al interpretar estos números como que "el nivel de concienciación en Sagunto es bastante elevado y la ciudadanía sabe qué materiales depositar en este contenedor".

Impropios

Con capacidad en la dotación actual de 12,5 litros por habitante, también por debajo de los promedios del entorno, Imedes plantea como explicación del moderado porcentaje de impropios las aperturas de dimensiones reducidas, que limitan el tamaño de las bolsas, aunque, por contra, aumentan la presencia de bolsas en el suelo y reducen el correcto depósito de estos envases ligeros. La mejor solución serían las tapas bloqueadas con acceso a través de código o tarjeta electrónica, algo en lo que ya se trabaja a medio plazo en Sagunt.

Otra fracción que suspende en la capital comarcal es el vidrio, que cuenta con un contenedor por cada 310 habitantes, más de 100 por encima de lo indicado en el plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana. Las aportaciones de 10,5 kilos por persona y año también están muy por debajo de todos los promedios, cifras que se ven agravadas por el gradual empeoramiento a lo largo de los años.

Además de los 21 contenedores de residuos textiles, sin datos de las aportaciones, pero con la seguridad de tener que ampliarlos hasta los 58, un último capítulo de este diagnóstico con información detallada es para la basura orgánica. Un primer punto es la necesidad de instalar 119 contenedores marrones más, por los 193 que hay en la actualidad, ya que su ausencia es lo que provoca que la mayoría de islas esté incompleta. Este servicio se limita a los núcleos de Sagunt y el Port, por lo que se propone ampliarlo a Almardà, Clot del Moro, Grau Vell, Pla del Bou, Monte Picayo y Los Monasterios.

Biorresiduos

Así, la recogida de biorresiduos se queda en los 8,6 kilos por habitante al año y va en retroceso. La mejora de este campo se considera clave para alcanzar los objetivos en la recogida selectiva y también para reducir los costes derivados de la tasa que deben abonar los ayuntamientos por depositar desechos en el vertedero.

El principal campo de mejora para reducir la tasa de vertedero se sitúa en la basura orgánica

El PMR de Sagunt también plantea la necesidad de instalar contenedores para el aceite vegetal usado y analiza los residuos depositados a lo largo de 2021 en los ecoparques, como los aparatos eléctricos y electrónicos (120 toneladas) o los desechos de construcción y demolición (3.234 toneladas).

Restos de poda

Además de detallar una serie de disposiciones para la ubicación y tipo de contenedores que deben instalarse en las zonas forestales, el documento desmenuza la "creciente" cantidad de residuos voluminosos (1.289 toneladas), que incluyen tanto los vertederos incontrolados como las recogidas programadas, y el "bajo volumen" de restos de poda (40 toneladas). Destaca como especialmente llamativo este último "por las numerosas áreas residenciales con jardines en Almardà, Corinto, Monte Picayo y Los Monasterios, así como zonas agrícolas de Pla del Bou, Monte Caruana y Pla de l'Aljub".