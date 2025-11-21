El Camp de Morvedre tomará las calles este 25N

El Camp de Morvedre volverá a alzar la voz este martes 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Coordinadora Feminista de la comarca ha convocado a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación central, que partirá a las 18:30 horas desde el Ayuntamiento de Sagunt bajo el lema “Sense dones no hi ha pau”.

En un momento marcado por múltiples conflictos bélicos en el mundo, el mensaje de este año subraya que no puede existir una paz real mientras mujeres y niñas continúen sufriendo violencias específicas en contextos de guerra, desde agresiones sexuales hasta desplazamientos forzados o la pérdida de derechos fundamentales. La Coordinadora, que reivindica un feminismo antimilitarista, internacionalista y solidario, insiste en su declaración:"Ni una más, ni en la guerra ni en la paz".

Actividades y recorrido

Las actividades arrancarán a las 17:30 horas con un taller de pancartas en el terraet de la plaza Cronista Chabret. Una hora más tarde, a las 18:00 horas comenzará la manifestación desde la puerta del consistorio saguntino. El recorrido avanzará por Camí Real, plaça Antiga Moreria y carrer dels Horts, para regresar al terraet de Cronista Chabret, donde se leerá el manifiesto y el alumnado del IES Clot del Moro ofrecerá una actuación.

Un momento de la manifestación del año pasado. / Tortajada

Durante la marcha se rendirá homenaje a las mujeres asesinadas por violencia machista, una tragedia que suma ya 79 feminicidios en España en lo que va de 2025, según los datos ofrecidos por Feminicidio.net.

Durante toda la tarde, la Glorieta acogerá la exposición “Mujeres, niñas y conflictos armados”, de Amnistía Internacional. La muestra reúne 24 fotografías que documentan las desigualdades y violencias que sufren mujeres y niñas en zonas de conflicto, tanto en guerras de actualidad como Gaza, Ucrania o Afganistán, como en otras menos visibles mediáticamente, entre ellas Yemen, Etiopía, Sudán del Sur, Siria o Myanmar.

Llamada a la movilización

La Coordinadora Feminista invita a toda la ciudadanía del Camp de Morvedre a sumarse a esta jornada reivindicativa para rechazar la violencia machista en todas sus formas, visibilizar las agresiones en contextos de guerra y exigir que los derechos de mujeres y niñas sean una prioridad en cualquier proceso de paz.

"Este 25N salimos juntas a las calles para gritar que la vida de las mujeres importa aquí y en cualquier lugar del mundo, y que solo con una respuesta colectiva podremos construir un horizonte de paz feminista", subrayan desde la organización.