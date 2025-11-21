Canet avanza en la regeneración de su playa

La regeneración de la playa Racó de Mar de Canet d'en Berenguer está un paso más cerca, después de que el ayuntamiento, al calor del subvencionado Plan de Sostenibilidad Turística, haya emprendido la búsqueda de la empresa que suministrará e instalará un sistema de ocho boyas inteligentes. Con un presupuesto de 300.000 euros, estos elementos de "ingeniería verde" permitirán recabar toda la información sobre oleaje, nivel del agua y lecho marino para analizar la dinámica del litoral y los efectos de los temporales en un contexto de cambio climático.

El alcalde, Pere Antoni, destaca esta licitación como un nuevo avance "en nuestro proyecto de regenerar la playa, uno de los más importantes para garantizar nuestra condición de localidad sostenible. Apostamos por un tipo de turismo que no esquilma los recursos actuales, sino que prima la conservación para que sigan siendo fuente de riqueza para las próximas generaciones".

El alcalde junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una visita a la playa. / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Este procedimiento de contratación es la culminación de un proceso que se inició hace casi un año con el impulso municipal y el apadrinamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En febrero, la empresa Satlink, especializada en el software asociado a este proyecto, emitió una evaluación favorable y ya en junio presentó el programa desarrollado. Esta nueva versión permitió reducir el número de boyas necesarias, con el consiguiente ahorro en torno a los 100.000 euros, para cubrir los 1.150 metros de longitud de la playa Racó de Mar y entre 20 y 80 metros hacia mar adentro.

Mapa exacto del fondo marino

Cuando se elija a la empresa y en un plazo de cuatro meses, "las boyas estarán instaladas para proporcionarnos un mapa exacto del fondo marino y su evolución en tiempo real. Eso permitirá entender su funcionamiento, que se puede equiparar al de un organismo vivo, y localizar los puntos donde hay que colocar los arrecifes artificiales que, a unos 5 metros de profundidad, reducirán el impacto del oleaje durante los temporales y evitarán que el mar se lleve la playa seca", explica el alcalde de Canet.

Este proyecto, al que ya le han salido imitadores en la costa española, es complementario al que llevará hasta las playas del norte de Sagunt cerca de 1,3 millones de metros cúbicos de arena, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está pendiente de confirmar su adjudicación.

Características técnicas

Entre las características técnicas de estas boyas destacan su equipamiento con ecosonda de alta frecuencia y capacidad de utilizar sistemas de navegación por satélite. Con sistema de comunicación vía 3G/4G, entre sus funcionalidades se incluye la posibilidad de emitir alertas. El programa que tendrán instalado también permitirá realizar predicciones sobre los efectos de futuros temporales en el lecho marino.

Bajo el impulso económico de la secretaría de Estado de Turismo, este proyecto tiene el objetivo de analizar los efectos del cambio climático sobre el cordón dunar de la playa Racó de Mar, un "hábitat marino especialmente rico en plantas y especies animales".

Información "directa y fiable"

La necesidad de "proteger este medio costero de las tempestades", así como de "prevenir la erosión, la pérdida de sedimentos que actúan como barreras naturales y el deterioro de la calidad del agua" son la base de esta iniciativa, que emplea dispositivos inteligentes para obtener información "directa y fiable" que permita "valorar posibles líneas de actuación", según recoge la expediente de contratación al que ha tenido acceso Levante-EMV.