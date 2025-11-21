Lucha en Sagunt contra la violencia de género desde la base

Sagunt muestra su compromiso firme con la igualdad y la lucha contra la violencia de género mediante la propuesta artística Meta MORFOSI, una intervención de la mano de Sergi Juesas, director de la escuela de arte dramático Camí de Nora, que ha recorrido centros educativos del Camp de Morvedre y que "se ha convertido en una poderosa herramienta de reflexión entre la juventud del municipio".

Antes del Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género, Juesas busca respuestas de cómo hacer para despertar la reflexión en la ciudadanía, qué imágenes, palabras o formatos puede usar para impactar. Este año, la respuesta "ha llegado en forma de mariposa: frágil, delicada y simbólica", según explica a Levante-EMV.

Mariposas hechas por el alumnado. / Levante-EMV

Meta MORFOSI

La intervención Meta MORFOSI plantea dos transformaciones indispensables. Por un lado, la metamorfosis que vive una mujer que sufre violencia y decide iniciar un proceso de cambio. Por otro, la metamorfosis social "que debe implicarnos a todas y todos para acompañarla, apoyarla y evolucionar como comunidad", apunta.

La propuesta arranca con una imagen contundente: una silueta inerte en el suelo marcada por una línea roja, una frontera que jamás debe cruzarse. "El mensaje cala rápidamente en el alumnado. En sus manos, una mariposa de papel se convierte en algo más que un símbolo: es una herramienta de cambio, un espacio donde escribir palabras que borran esa línea roja y reclaman un futuro libre de violencia", tal y como cuenta a este diario.

Los alumnos observando la iniciativa. / Levante-EMV

Transformar espacios

Gracias a esta intervención, "hoy cientos de jóvenes de Sagunt pueden ver en las paredes de sus centros educativos imágenes de mujeres que corren, vuelan y viven libres. Una visión que transforma espacios cotidianos en recordatorios permanentes de esperanza, empoderamiento y compromiso social", añade el artista.

Sergi Juesas, responsable de la propuesta, ha querido agradecer la implicación y el esfuerzo del profesorado, cuya dedicación ha permitido que la ciudad observe, reflexione y reaccione. Asimismo, ha destacado el apoyo del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt, impulsor de Meta MORFOSI, y cuya confianza ha hecho posible este proyecto.

La iiciativa en uno de los IES. / Levante-EMV

Compromiso municipal

Hoy viernes 21 a las 19 horas, la ciudad continuará dando valor al Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género en un acto donde el departamento de Igualdad dará la bienvenida a nuevas entidades, asociaciones y empresas que se adhieren al compromiso municipal. El encuentro contará con pequeñas intervenciones creativas de los institutos Clot del Moro y Eduardo Merello, alumnado de la Escola Municipal de Teatre y de la EPA Miguel Hernández. Además, se proyectará un vídeo que recoge los momentos más destacados de la mediación artística realizada a lo largo del mes.

Sagunt reafirma así su voluntad de "ser una ciudad que mira de frente la violencia de género, que educa, que acompaña y que actúa. Porque la metamorfosis es posible cuando una comunidad entera elige avanzar junta", afirman desde la organización.