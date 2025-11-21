Compromís pisa el acelerador en el Camp de Morvedre

Compromís acelera el ritmo en el Camp de Morvedre. La ejecutiva nacional de Més-Compromís, encabezada por su secretaria general, Amparo Piquer, mantuvo este jueves un encuentro con la militancia en la sede saguntina del partido, mientras que el domingo Petrés acogerá un almuerzo comarcal en plena celebración de las Jornadas Templarias.

El portavoz comarcal, Emili Clemente, reconoce que la formación “aprieta el acelerador” ante un horizonte político que la coalición da por abierto. “La reunión con nuestra secretaria general y su equipo nos ha servido para hacer una radiografía de los colectivos de la comarca y actualizar la información de las distintas áreas del partido. Apretamos el acelerador de cara al horizonte de elecciones que se nos presenta por delante”, señala.

Reunión en Sagunt

El encuentro celebrado en la sede saguntina sirvió para escenificar el mensaje que Compromís quiere trasladar estos días. “Salimos a hablar con la gente, a encender la esperanza y a demostrar que otra manera de gobernar es posible”, afirmó Piquer, quien volvió a reclamar elecciones anticipadas: “Es hora de devolver la voz al pueblo valenciano y de restablecer la dignidad de las instituciones. Y nosotras estamos preparadas”.

La secretaria general insistió en que la coalición llega a este momento con “liderazgo, proyecto y equipo”. Según Piquer, Compromís se presenta como “la alternativa al mal gobierno y a la antipolítica”, defendiendo un proyecto “valiente, feminista, verde y honesto”, con Joan Baldoví como referente para la Generalitat.

Un almuerzo político en Petrés

El ambiente será "muy distinto este domingo", cuando "medio centenar de militantes y simpatizantes participarán en un almuerzo de hermandad en Petrés, coincidiendo con la feria medieval y las Jornadas Templarias. La cita incluirá un pasacalle por las calles del municipio", según afirman desde la organización.

“Después de la reunión del jueves, nos encontraremos con los compañeros de la comarca en un ambiente más lúdico”, explica Clemente. El acto contará con la presencia de la diputada en Les Corts Maria Josep Amigó, del diputado provincial Josep Riera, y de miembros de otros colectivos comarcales.

“Estamos muy contentos de organizar un encuentro donde seremos medio centenar de militantes y simpatizantes, con un ideal común: fortalecer el valencianismo político”, concluye el portavoz comarcal.