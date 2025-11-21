La sanidad pública se consolida como otro gran motor de desarrollo en Sagunt

El "fortalecimiento de la estructura sanitaria" durante el pasado ejercicio se tradujo para el departamento de salud de Sagunt en un presupuesto por encima de los 256 millones y una plantilla de 1.640 trabajadores. Así lo recoge su memoria anual de 2024, año que, según su gerente, Ana Peiró, significó un periodo de "consolidación, avance y modernización". En el prólogo de este documento, que recoge todos los detalles numéricos de un área sanitaria que da cobertura a más de 165.000 personas, la facultativa destaca la "evolución positiva" de los indicadores asistenciales tras "el esfuerzo colectivo postpandemia".

El "compromiso y profesionalidad" de la plantilla, las entidades locales, las asociaciones y los pacientes son los responsables, según añade, de "hacer del departamento de salud de Sagunto una organización más fuerte, moderna y humana". En el objetivo de ofrecer una "atención más cercana, segura y resolutiva", una de las claves está en las inversiones en obras y equipamientos, que no han llegado a los niveles de los dos años anteriores, pero "sí han tenido un impacto directo en la calidad asistencial", destaca Peiró.

Principales inversiones

Entre los proyectos de modernización tecnológica, eficiencia energética y mejora de las infraestructuras, la memoria desglosa las actuaciones ejecutadas en 2024, como la sustitución de las antiguas calderas por sistemas de gas natural (1,4 millones); el arrendamiento con opción de compra de un ecoendoscopio para las especialidades de Digestivo y Neumología (casi 600.000 euros); la redacción y supervisión del proyecto para la construcción del edificio de Consultas Externas (333.000 euros); el cambio de las ventanas en 200 habitaciones del Hospital de Sagunt (282.000 euros); la retirada de elementos tóxicos como el fibrocemento (150.000 euros); las actuaciones en los centros sanitarias de Almenara, Estivella, Sagunt, Puçol o el Port (150.000 euros) o los ecógrafos para Neumología y Cardiología (83.000 euros).

La gerente del departamento de salud de Sagunt, Ana Peiró. / Daniel Tortajada

Casi la mitad del gasto durante el pasado año, más de 122 millones y un 9,8 % más que el anterior ejercicio, se destinó al personal, un conjunto de profesionales, según Peiró, que "ha sido la base de los logros de 2024" por su "trabajo, implicación, vocación de servicio y capacidad de adaptación", que han sido recompensados con la potenciación de la estabilidad laboral y la formación continua, según señala.

Eje fundamental

La gerente del área de salud destaca la potenciación de la enfermería especializada, la fisioterapia y la medicina en distintas áreas, así como la colaboración entre Atención Primaria y Especializada, como "ejes fundamentales en la mejora de la continuidad asistencial y la coordinación de los cuidados".

En el ámbito asistencial, según prosigue Ana Peiró, los datos "confirman un crecimiento sostenido en áreas estratégicas", con incrementos significativos en la visita de pacientes en especialidades como Cardiología, Cirugía, Dermatología, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Reumatología o Rehabilitación. También resalta la gerente que se han realizado "muchas más técnicas como ecografías torácicas, pruebas funcionales respiratorias, ecografías transesofágicas, electroencefalogramas o electromiografías".

Salud mental

Las "nuevas dotaciones tecnológicas y las mejoras organizativas" al servicio de una "atención integral y cercana al paciente" han mantenido los "elevados niveles de consultas médicas y de enfermería", con un capítulo especial para la salud mental, incluida la infantil, que "ha reforzado su capacidad de respuesta con programas de apoyo psicológico y social", insisten desde la dirección del departamento de salud de Sagunt. Este incremento se traduce en 47.475 consultas asociadas a esta especialidad, incluidas la psicología, la psiquiatría, la enfermería y el trabajo social.

También se registraron cifras de récord en Odontología preventiva, Higienismo dental, exploraciones de mama mediante radiodiagnóstico o Urgencias, con un promedio de 215 diarias. Además de los avances en el uso racional de los medicamentos, el área dirigida por Ana Peiró destaca, "como dato prioritario", la reducción del 90 % en las infecciones adquiridas en Cirugía, Oncología, Traumatología y la UCI, así como de la mortalidad intrahospitalaria (4,5%) que "es la más baja en los últimos 5 años".

Quejas por la demora

Aparte de algún dato curioso, como el descenso de las consultas de medicina familiar en los dos consultorios del Port de Sagunt, o de la ingente actividad formativa e investigadora que se impulsa desde el departamento de salud, otro aspecto destacado es el creciente trabajo del servicio de atención e información al paciente. Según la memoria, los principales motivos de queja durante el pasado año fueron la demora en la asistencia, seguida de la planificación, organización y coordinación del proceso cínico o de la disconformidad con el diagnóstico y el tratamiento.