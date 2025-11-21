Un 'Braçal' muy ligado a Gilet

El monasterio de Sant Esperit de Gilet acogerá este sábado la presentación del número 72 de Braçal, la revista del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre. El acto será el sábado 22 a partir de las 11 horas y continuará con una visita guiada al convento a las 12:30 horas. El coordinador de la publicación, Juan Antonio Millón, ha agradecido la "colaboración de la comunidad franciscana para hacer posible la actividad".

Este ejemplar muy ligado a esta población pues tres de los seis estudios que incluye están relacionados con el municipio. El archivero Alberto Marín presenta un inventario del "rico legado documental restaurado del monasterio", afirman desde la organización. Miguel Muñoz estudia las vicisitudes de la librería del convento durante la desamortización isabelina en el siglo XIX. El tercer trabajo es obra de José Rafael Martínez y Sonia López. Trata sobre las excavaciones arqueológicas y revalorización de las trincheras de la Guerra Civil en la montaña de San Miquel.

Estudios de otros municipios

Los tres estudios restantes son sobre el siglo XV en Torres Torres de Juan Corbalán de Celis, el segundo estudio es sobre los motivos decorativos modernistas en las canaletas de las viviendas saguntinas del primer tercio del siglo XX de Maria Forner, y por último, Rafael Bru y Francisco Ribelles estudian la importante obra del arquitecto municipal de València Francisco Mora Berenguer, nacido hace 150 años en Sagunt, es un elemento primordial en el diseño de la capital durante la primera parte del siglo XX, fue autor de edificios tan emblemáticos como el mercado de Colón.

Del apartado de Documenta forman parte dos trabajos. Juan Antonio Millón presenta dos textos inéditos de Lluís Cebrian Mezquita que relatan dos visitas a Gilet, en una de ellas hace una detallada descripción del convento de Santo Espíritu. La tercera parte del catálogo de ermitas del Camp de Morvedre, coordinado por José Ramón Carbonell, incluye las capillas de Gilet, Faura y Quart de les Valls.

Vària Bibliogràfica

Finalmente, en la sección de Vària Bibliogràfica, encontramos reseñas de varias publicaciones. Pedro Luis Alonso y Paco Zarzoso crean una obra teatral a partir de las cartas del líder sindical de la siderúrgica Ulpiano Alonso, fusilado al acabar la Guerra Civil. Carme Rosario estudia sobre la Historia y arte de Quart de les Valls, desde la Antigüedad hasta la Época Moderna. Para finalizar, Nobles y acomodados de Sagunt en el transcurso de la edad moderna y contemporánea, de Carme Rosario.