Arranca la carrera por los premios de la XXIV Gala del Deporte de Sagunt

La maquinaria de la XXIV Gala del Deporte de Sagunt ya está en marcha. La concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes ha anunciado la apertura del plazo para presentar candidaturas a los premios de esta edición, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero de 2026 en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

Hasta el 18 de diciembre, deportistas, clubes y entidades del municipio y de la comarca podrán proponer sus nombres para optar a alguno de los diez galardones que cada año reconocen "tanto el rendimiento deportivo como los valores humanos y sociales asociados al deporte", según cuentan desde la organización. Las candidaturas deberán enviarse al correo galadeporte@aytosagunto.es, indicando la categoría, el nombre de la persona o club propuesto, la justificación y los datos de contacto.

Solo se permitirá una candidatura por persona o entidad, y será el jurado de la gala el encargado de revisar todas las propuestas recibidas dentro del plazo y seleccionar a los premiados de esta edición.

Diez categorías

"Como es tradición, la gala volverá a premiar a los principales referentes del deporte saguntino y del Camp de Morvedre en distintas áreas", afirman desde el consistorio. En esta edición se reconocerá a la Mejor Deportista Femenina y al Mejor Deportista Masculino, así como a la Mejor Entidad Deportiva Local. También se concederán el Galardón al Fomento Deportivo y el Galardón al Afán de Superación, junto con el Galardón DORSAL 261, orientado a poner en valor la visibilidad del deporte femenino.

Además, se incluirán reconocimientos al Deportista Novel, al Mérito Deportivo más destacado de la comarca y a la Trayectoria Deportiva. Finalmente, la gala también distinguirá los Valores Humanos, un premio destinado a "quienes representan de forma ejemplar los principios éticos y sociales del deporte", cuentan.

Un reconocimiento que trasciende las medallas

Con más de dos décadas de historia, "la Gala del Deporte se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario deportivo local. No solo distingue los éxitos competitivos, sino también el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y los valores que representan a Sagunt dentro y fuera de sus fronteras", aseguran.

Con el plazo ya abierto, la ciudad espera conocer quiénes serán los protagonistas de esta nueva edición. La cuenta atrás para conocer los ganadores del deporte saguntino ya ha comenzado.