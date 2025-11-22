Cuestionan la tramitación de las inversiones de diputación en Quartell

La portavoz del PP de Quartell, Eva Vilar, ha criticado “la improvisación y la grave incapacidad de gestión” del equipo de gobierno respecto a las obras financiadas por el Pla Obert d’Inversions (POI) de la Diputacióen el Bar de la Plaza y el Parc del Racó. Para Vilar, han sufrido “un retraso injustificable debido a la chapuza” del procedimiento llevado a cabo por la alcaldesa, que según el PP, se ha realizado “en fraude de ley”.

Por eso, ha esgrimido Vilar, “tuvimos que votar en contra; el PP quiere estas obras porque son necesarias, pero hay que hacerlas como es debido: la intervención hizo hincapié en el hecho que el equipo de gobierno ha elegido una tramitación de urgencia inexistente solo para acortar plazos y poniendo en peligro nuevamente una subvención”.

Bar de la plaza. / PP Quartell

Bar de la plaza

Con respecto al Bar de la Plaza, ha recordado Vilar que “la Diputación puso el dinero del POI a disposición del ayuntamiento desde el 1 de enero de 2024. Aun así, la alcaldesa no solicitó las obras del Bar hasta el 26 de septiembre de 2025, casi dos años después”.

Ante las palabras de Vilar, la alcaldesa, Cristina Marqués explicaba que "los tiempos de preparación, diseño y desarrollo de este tipo de proyectos son considerables; asimismo el reclamo temporal de la tramitación y gestión administrativa es también importante", señalando que en el caso del bar, primer proyecto planteado para el Plan de Inversiones 2024-27, se prevé "consolidar la climatización del espacio, la mejora de los cerramientos, el acondicionamiento de ventanas y puertas para optimizar la ambientación del espacio. Asimismo, se proyecta la renovación integral de baños y cocina, además de consolidar la funcionalidad de los espacios de la primera y segunda planta".

Por otro lado, la portavoz popular revela que “el ayuntamiento casi pierde la subvención si no llega a ser por el PP, que le advirtió a la alcaldesa en el pleno que si adjudicaba la obra antes de la firma del decreto de la Diputación, como se pretendía, el pueblo de Quartell habría tenido que pagar los 268.000 euros que cuesta”.

“Todo este retraso ha provocado graves consecuencias para la vida del pueblo como la pérdida de actividad social y económica, ya que el bar estará cerrado durante las fiestas de más vida en la calle, incluyendo Bou, Navidad, y fiestas religiosas. Este cierre afecta padres, niños, mayores, y directamente los comercios locales que lo proveían”, ha lamentado la portavoz. Aseveración con la que discrepa la alcaldesa, quien asegura que "cerrar el bar para mejorarlo y acondicionarlo no reduce la vida social ni cultural de un municipio participativo, dinámico y rico como el nuestro", comprometiéndose a que la intervención "será lo más ajustada a plazos posible". "Decir que un pueblo muere o se pone en peligro su existencia porque se cierra un bar, es tener en baja estima de las personas que conforman esta realidad", en referencia a la vida cultural, deportiva y educativa sumamente rica de Quartell, terminaba.

Parque infantil

Igualmente, el PP ha explicado que “este retraso ha afectado a la otra obra: el Parc del Racó”. "A pesar de tener el dinero disponible desde enero de 2024, la alcaldesa no pidió los fondos hasta el 16 de octubre de 2025, perdiendo casi dos años por pura dejadez y jugando con la seguridad de los menores”, ha recalcado Vilar, además de insistir en que "desde el principio de la legislatura, el Grupo Popular ha ido denunciando al pleno que las instalaciones no cumplían las medidas de seguridad y que los niños corrían peligro. A este respecto, la alcaldesa afirmaba que "el equipo de gobierno nunca ha puesto en peligro la integridad de sus vecinos ni muchísimo menos la seguridad de su infancia" y añadía que en este parque "se ha intervenido en reiteradas ocasiones; diversos operarios y artesanos municipales han intervenido en su mejora; no obstante, las instalaciones registran actos vandálicos con consecuencias para su buen uso". En cuanto a la inversión, matiza que "mejorará tanto el pavimento de protección como los cierres del espacio; así mismo se incrementa y mejora la diversidad de juegos".

Recursos públicos

La edil del PP termina concluyendo que, “el Grupo Municipal Popular reafirma su compromiso con los intereses de los vecinos. Seguiremos vigilando que no se vuelvan a poner en riesgo los recursos públicos y que las necesidades de los vecinos sean la prioridad, no el afán de hacer campaña”. "Gestionar bien es que los vecinos no tengan que reclamar y que tengan sus necesidades cubiertas”, ha concluido.