De cent en cent
Festa en el Sant Esperit de 1925 i assassinat
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
En acabar el mes de setembre, una picabaralla va produir-se en la plaça Major. Els protagonistes foren dos hòmens. Un era Ramón Alonso Gil, fadrí de quaranta anys. Vivia en el número 5 del carrer del Teatre Romà. El segon era Nicolás Campo, casat i de trenta-huit anys. Residia en el número 5 del carrer Abèlix. El primer, després que “cuestionaron”, va agredir l’altre per l’esquena amb un ganivet de 15 cm. Fou ingressat en l’hospital amb pronòstic greu. L’autor va ser detingut. La notícia era arreplegada pel Diario de Valencia el 24 de setembre.
El futbol continuava sent notícia. El 13 de setembre l’Athlétic Saguntino s’enfrontà a casa contra l’Amazona CF. Va empatar per dos gols, segons contava El Pueblo el 26 de setembre. Unes setmanes després, va jugar contra el Benimámet FC. Guanyà per tres gols a zero, deia Las Provincias del 6 d’octubre. El Liberal del 29 de setembre relatava que el joneguer Tomás Jiménez va torejar bous de Domecq a la ciutat. Tallà orelles i cues. Segons la crònica de El Liberal del 29 de setembre, “estuvo superior”. En acabar, va ser obsequiat amb un banquet.
Entre les festes celebrades durant este temps, cal esmentar la festejada en la barriada de la Mare de Déu dels Dolors. Las Provincias de l’1 d’octubre deia que va acabar amb el concert de la banda dirigida pel Sr. Monreal. El clavari era Felipe Ros. En el monestir de Sant Esperit, va festejar-se un any més la festivitat de Sant Francesc. Hi va haver una gran aglomeració. El mateix diari del 6 d’octubre deia que “No hubo que lamentar accidentes, gracias a las medidas previsores de la autoridad”.
Les notícies educatives van estar relacionades amb la visita de l’inspector Alonso Olagüe. Comprovà el gran treball dels mestres. Especialment, destacà el realitzat per José Andaní i Fernando García, malgrat tindre una gran matrícula.
El mal estat de la carretera del Port i la benedicció d’una bandera
La carretera al Port continuava en mal estat. Las Provincias de l’1 d’octubre sol·licitava que el diputat provincial Navarro Romero demanara que s’hi intervinguera. Una altra notícia relacionada amb eixa via fou que l’administrador del servici d’automòbils entre els dos nuclis volia millorar els horaris i col·laborar en la reparació de la carretera.
Es produïren diferents notícies relatives a la religió. La primera fou tràgica. Juan B. Vidal, antic arxipreste de Santa Maria, va ser assassinat a València per uns lladres. La notícia causà gran commoció. El soterrar va estar concelebrat a València pel bisbe Vila de Benavites. Van estar presents les principals autoritats. També estigué la corporació saguntina, com deia La Correspondencia de València del 2 d’octubre.
El 8 d’octubre es va fer un gran funeral en l’església de Santa Maria. En aquells dies, també va morir el coadjutor de Santa Maria Baldomero Matoses. El soterrat fou presidit pel diputat provincial Francisco Navarro i pel rector Enrique Ruiz Pitarch.
En la política continuà sent protagonista l’activitat del Somatén. Esta vegada ho va ser per la benedicció del banderí de Benifairó. Estigué apadrinat pel capità d’Anglaterra, el Sr. Ribas Morales. Havia sigut delegat del districte.
L’enfrontament pel reg entre els pobles i Sagunt es va fer evident en la reunió la Junta de la Séquia Major. Hi estaven l’alcalde de Sagunt, els representants de les Baronies, Alberto Meliá i Joaquín Pallares. Es va protestar pel reg abusió de les poblacions i per les moltes denúncies que hi havia. Pareix que no arribava prou aigua a la ciutat.
Per l’octubre es van fer festes a les Verges del Roser i del Remei. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
