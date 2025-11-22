Una jornada abordará en Sagunt cómo detectar y atender la violencia machista
Profesionales de distintos ámbitos y autoridades darán las claves en un acto organizado por CCOO-PV
María Badal
El Centro Cívico de Port de Sagunt acogerá el 27 de noviembre a partir de las 17:00 horas tendrá lugar una jornada sobre la detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres organizada por la Unión Comarcal Camp de Morvedre y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV.
A las 17:00 h comenzará la bienvenida y la introducción en la que intervendrán, Darío Moreno, el alcalde de Sagunt y Ana García, secretaría general de CCOO-PV. Media hora más tarde se hablará de la visión institucional y las políticas públicas del Gobierno, en las que intervendrán el subdelegado del Gobierno en València y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. A continuación, centrarán el acto las actuaciones policiales y el seguimiento de los casos, donde los agentes representantes de los distintos municipios tomarán la palabra.
La jornada seguirá con las charlas sobre detección temprana desde el ámbito sanitario con Aurelio Duque, médico de atención primaria y comunitaria.
Mayte Lafuente, presidenta de la Asociación Amigas Supervivientes hablará sobre acompañamiento y recuperación, mientras que Noemí Fernández sobre recuperación emocional y acompañamiento psicológico.
Para finalizar, las secretarias de la Dona FSS CCOO PV, Cloti Iborra y Empar Pablo, hablarán sobre la prevención y apoyo desde el ámbito laboral.
