Una jornada abordará en Sagunt cómo detectar y atender la violencia machista

El Centro Cívico de Port de Sagunt acogerá el 27 de noviembre a partir de las 17:00 horas tendrá lugar una jornada sobre la detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres organizada por la Unión Comarcal Camp de Morvedre y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV.

A las 17:00 h comenzará la bienvenida y la introducción en la que intervendrán, Darío Moreno, el alcalde de Sagunt y Ana García, secretaría general de CCOO-PV. Media hora más tarde se hablará de la visión institucional y las políticas públicas del Gobierno, en las que intervendrán el subdelegado del Gobierno en València y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. A continuación, centrarán el acto las actuaciones policiales y el seguimiento de los casos, donde los agentes representantes de los distintos municipios tomarán la palabra.

Un momento de la manifestación del año pasado. / Tortajada

La jornada seguirá con las charlas sobre detección temprana desde el ámbito sanitario con Aurelio Duque, médico de atención primaria y comunitaria.

Mayte Lafuente, presidenta de la Asociación Amigas Supervivientes hablará sobre acompañamiento y recuperación, mientras que Noemí Fernández sobre recuperación emocional y acompañamiento psicológico.

Para finalizar, las secretarias de la Dona FSS CCOO PV, Cloti Iborra y Empar Pablo, hablarán sobre la prevención y apoyo desde el ámbito laboral.