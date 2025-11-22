El pacto contra la violencia de género en Sagunt se fortalece

El Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género ha cumplido su XXII aniversario en Sagunt con cinco nuevas incorporaciones que elevan a 344 la cifra de entidades involucradas en combatirla con tal de lograr un fuerte rechazo social, así como promover modelos alternativos de convivencia para llegar a una tolerancia cero.

El Casal Jove del Port de Sagunt ha acogido este acto presentado por el director de la escuela de arte dramático Camí de Nora, Sergi Juesas que ha estado lleno de mensajes gracias a las intervenciones del alumnado de la EPA Miguel Hernández, el IES Clot del Moro, el IES María Moliner, así como de la Escuela Municipal de Teatro. A esto se le han sumado proyecciones de piezas audiovisuales que han profundizado en esta problemática.

La primera teniente de alcalde, María José Carrera, ha recordado a todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, así como a los hijos y las hijas de las mismas: “Este año ya son 38 las mujeres asesinadas y desde el año 2003 sumamos más de 1.300”. Pero, tal y como ha señalado Carrera: “No hablamos de números, hablamos de vidas. Mujeres con familia, amistades, con sus aficiones, con sus trabajos y con sus planes de futuro. Mujeres como cualquiera de nosotras, con un proyecto de vida que ya nunca será”.

En esa misma línea, ha asegurado que “su recuerdo nos da fuerzas para alzar la voz y denunciar una realidad que nos golpea” porque las violencias machistas “siguen siendo una de las vulneraciones más graves, persistentes e invisibilizadas de los derechos humanos”.

“Desgraciadamente, vivimos un momento en el que los derechos de las mujeres vuelven a estar amenazados”, ha asegurado la primera teniente de alcalde quien, además, ha añadido: “Se extienden discursos negacionistas que pretenden minimizar las discriminaciones y las violencias que todavía sufrimos las mujeres. “Son relatos con los que buscan enfrentar a los hombres contra las mujeres para distorsionar lo que ha conseguido el movimiento feminista en defensa de los derechos y de la igualdad”.

Por todo ello, María José Carrera ha remarcado: “Las instituciones tenemos la obligación de actuar con responsabilidad. Es necesario ofrecer respuestas integrales, transformadoras y valientes para garantizar que todas las mujeres y sus criaturas tengan una vida libre de violencias. Pero también necesitamos la implicación activa de toda la sociedad porque erradicar la violencia machista no es una opción, es una obligación social y colectiva para todas las personas demócratas”.

"Imprescindible para avanzar"

“Erradicar la violencia machista es imprescindible para avanzar hacia una sociedad libre, democrática e igualitaria”, ha aseverado Carrera. Por eso, también ha destacado las labores que lleva a cabo la Concejalía de Igualdad en cuanto a trabajos de coeducación y prevención de la violencia, formación específica al personal del ayuntamiento y proporción de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus familiares.