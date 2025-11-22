'Premio Diana' por acercar la historia de Sagunt en femenino

La Falla La Vila ha hecho entrega del Premio Diana a Celia Peris, guía turística, investigadora y divulgadora, en reconocimiento a "su trayectoria dedicada a rescatar y difundir la historia en femenino de Sagunt". El galardón, que simboliza "la fuerza y la precisión", se convierte en una "declaración de principios: poner en el centro aquello que durante siglos ha estado invisibilizado", explicaba Mamen Pérez, responsable de Igualdad de la falla, durante la inauguración de la semana cultural de la asociación.

La galardonada, que se emoció con el premio, definía este como "un estímulo para continuar abriendo caminos. Sagunto en femenino no es solo una ruta, es una manera de mirar la ciudad con otros ojos. La historia ha silenciado a las mujeres, pero nosotras tenemos la obligación de rescatarlas y darles el lugar que merecen. Cada piedra, cada calle, cada plaza tiene una memoria femenina que hay que reivindicar", comentó.

Las falleras mayores de FJFS acudieron al acto / Falla La Vila

Reconocimiento

Por su parte, Peris añadió que "reconocer a Celia es reconocer también a todas las mujeres que han estado invisibilizadas en nuestra historia. Desde las instituciones tenemos el deber de romper este silencio y de hacer que la memoria sea inclusiva. El Premio Diana es un paso, pero debemos seguir trabajando para que Sagunto sea una ciudad que celebre a sus mujeres y las haga visibles", cometido al que invitó a llevar a cabo también a los medios de comunicación y a vecinos y vecinas.

La Falla La Vila remarcó que desde 1982 Sagunt no ha tenido ninguna hija adoptiva o predilecta, y que en 43 años no se ha reconocido públicamente a ninguna mujer, a pesar de la existencia de figuras destacadas como Emilia Matallana o Sílvia Vázquez. Este hecho evidencia que la invisibilización continúa y que el patriarcado no es solo cosa del pasado, sino también del presente.

El Premio Diana a Celia Peris es, por tanto, "un paso adelante pero también una denuncia a la falta de reconocimientos públicos a las mujeres de Sagunto y una reivindicación sobre la necesidad de romper el silencio institucional". El acto se convirtió en una llamada a las instituciones, asociaciones y colectivos para hacer memoria, hacer justicia y reescribir el relato de la ciudad con todas las voces.