Estas son las principales causas de muerte en el área de salud de Sagunt

Las enfermedades isquémicas del corazón, principalmente los infartos de miocardio, volvieron a ocupar el primer puesto entre las causas de muerte en el departamento de salud de Sagunt durante 2023. Así lo recoge el sistema de información de salud pública de la Generalitat, que eleva las defunciones por este motivo hasta las 113, un 6,7 % del total.

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Esta patología no ocupaba el primer puesto desde justo una década antes, cuando protagonizó 121 fallecimientos, un 8,5 % del total de aquel ejercicio. Desde entonces, las muertes atribuibles a estas enfermedades isquémicas del corazón en el área de Sagunt han sido 1.148, lo que supone un promedio por encima de las 104 anuales.

Demencias seniles

En este tiempo, las demencias seniles han sido las que más han repetido al frente de las causas de mortalidad, concretamente entre 2014 y 2018, además de 2019 y 2020, con un máximo de 132 fallecimientos en 2015.

Las excepciones a esta preponderancia las protagonizaron las enfermedades cerebrovasculares, que alcanzaron los 144 fallecimientos en 2018, así como la Covid-19, que se asomó en 2020 con 126 muertos, pese se encaramó al primer puesto tanto en 2021 (213 defunciones) como en 2022 (121).

Top 5

Con el coronavirus desaparecido en 2023, en la segunda posición de esa última referencia estadística aparecen las enfermedades hipertensivas (112 muertes), con las demencias seniles (111) en tercera posición, los infartos cerebrales (101) en cuarta y la diabetes (83) para completar el top 5.

Tumores

Ya por detrás se encuentran los tumores del aparato respiratorio (74), del digestivo (45) y las enfermedades pulmonares (45).