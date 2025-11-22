Sagunt endurecerá las sanciones por ensuciar las calles

La suciedad en las calles de Sagunt es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía o, al menos, que más quejas genera. El ayuntamiento no es insensible a esta problemática y buena muestra de que se toma en serio la necesidad de abordarla es la apertura del trámite de consulta pública para la modificación de la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público.

En una maniobra impulsada desde la Policía Local, el documento que abre el procedimiento señala como principal fin "minimizar las acciones incívicas que ensucian la vía pública", entre las que señala expresamente "la no recogida de excrementos de animales de compañía". En este último apartado también reconoce el problema que suponen las "condiciones de las áreas establecidas para el esparcimiento canino".

Numerosas reclamaciones

Sobre la conveniencia de modificar la ordenanza de convivencia, el Ayuntamiento de Sagunt reconoce la "necesidad de atender las numerosas reclamaciones ciudadanas por comportamientos incívicos que deterioran y ensucian el espacio público". Para hacerlo, la apuesta pasa por "profundizar en las obligaciones ya establecidas, garantizar su coherencia en la legislación aplicable y mejorar la eficacia -de esta norma- como medida disuasoria, elevando la cuantía mínima de las sanciones por las infracciones leves".

Los excrementos de los perros son solo una parte de la problemática que se pretende atajar

A este respecto, el texto que fue aprobado, no sin polémica, en 2009 y modificado dos años después contempla multas de 50 a 259 euros en el caso de las más livianas; de 250 a 499 para las conductas graves y hasta 1.000 euros para castigar las muy graves.

De esta forma, el gobierno local busca "mejorar la capacidad de respuesta municipal ante las necesidades de convivencia en el espacio público, promoviendo un uso responsable que compatibilice el disfrute colectivo con el cuidado y mantenimiento de los entornos urbanos, en beneficio de toda la ciudadanía".

Respeto a los demás

Según la redacción de la ordenanza, su objetivo es "regular múltiples aspectos que facilitan el desarrollo en libertad de las actividades ciudadanas con respeto a las demás personas y al espacio público". Así, a lo largo de ocho capítulos y 107 artículos se recogen las conductas que pueden alterar esta convivencia y, por consiguiente, deben ser castigadas.

Suciedad en una calle del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Pese a que no hay datos oficiales y públicos para analizar las multas más habituales al amparo de esta ordenanza, una referencia válida son las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado a las que el Ayuntamiento de Sagunt ha tenido que echar mano para localizar a los infractores a los que no ha sido capaz de notificar las sanciones impuestas.

Multas más frecuentes

En primera posición, con una docena, se sitúa precisamente una de las acciones incívicas cuya penalización ahora se quiere agravar como es "defecar, orinar o escupir" en espacios públicos como "calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines y demás espacios o zonas verdes o forestales, puentes, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos, construcciones, instalaciones y mobiliario urbano".

Las siguientes infracciones más frecuentes tienen que ver con las molestias causadas por el "funcionamiento de televisores, radios, altavoces u otros aparatos sonoros"; el consumo de bebidas alcohólicas; el "uso impropio" de los espacios públicos, de manera que "impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de usuarios"; así como la presencia de perros sin correa o bozal.

Restos de poda

En relación con la limpieza, otros artículos de la ordenanza cuyo quebrantamiento ha sido detectado y sancionado por la policía local son abandonar restos de poda en la vía pública; limpiar vehículos en entornos comunes; depositar la basura en condiciones, horarios o lugares distintos a los determinados por el ayuntamiento; echar al suelo cualquier clase de desperdicio desde vehículos, ya estén en marcha o parados; tirar y abandonar papeles, envoltorios o toda clase de productos y objetos que puedan deteriorar el aspecto de la limpieza de la población; así como realizar, sin autorización municipal, grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos o inscripciones, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares), sobre cualquier elemento del espacio público.