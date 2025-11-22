Los Templarios vuelven a Petrés

El viento marcó ayer el inicio de las III Jornadas Templarias de Petrés, pese a que el acto se había adelantado 15 días respecto a las fechas de la edición anterior.

La apertura al público de las caballerizas, después de transformarlas en sala multiusos, fue uno de los hechos más celebrados, después de que el lugar hubiese pasado décadas deteriorado. «La intervención y la nueva iluminación lo han transformado totalmente. Incluso parece más grande y , con la exposición que acoge ahora, ha quedado muy bien», explicaba la edil Asun Borrás.

La inauguración del mercado medieval con puestos de venta y artesanos o el desfile de caballeros con animación y música medieval fueron otras claves de la tarde.

Hoy, se espera la mayor afluencia con actos como la «Jura de banderas templarias» en el patio de armas del castillo y una procesión templaria, además del campamento, recreaciones históricas y granjas de animales.

l domingo no faltarán un desfile de caballeros, un torneo ecuestre así como las vistosas justas medievales.