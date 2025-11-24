Árboles caídos bloquean una senda y generan criticas en Sagunt

La presencia de varios árboles caídos "bloquea por completo" el paso por una senda de Sagunt "desde hace meses". Así lo asegura el Partido Popular de Sagunt, al tiempo en que denuncia el estado de abandono en el que se encuentra este lugar, la Senda de Sant Cristòfol- Según el grupo municipal, esta situación está afectando tanto a deportistas como a vecinos que utilizan habitualmente este camino, uno de los accesos más transitados hacia la ermita.

El portavoz del PP en Sagunt, Ximo Catalán, ha asegurado que la presencia de los troncos derribados “impide transitar con normalidad y obliga a muchas personas a desviarse por zonas montañosas o incluso a dar media vuelta, asumiendo riesgos innecesarios”. Catalán denuncia que el equipo de gobierno socialista “no ha actuado pese a las reiteradas quejas de los vecinos y vecinas”, una situación que, a su juicio, “refleja la falta de gestión y la dejadez del ayuntamiento”.

Árbol caido en la senda. / Levante-EMV

Peticiones al alcalde

“Pedimos la retirada urgente de los árboles y la adecuación de la zona para garantizar la seguridad y el disfrute de todos”, ha reclamado el portavoz popular, subrayando que el problema lleva meses sin resolverse y afecta directamente a la práctica deportiva y al uso recreativo de la senda.

Desde el PP exigen al equipo del alcalde, Darío Moreno, una intervención inmediata que incluya la retirada de los árboles caídos, la limpieza del entorno natural y la puesta a punto de la senda para su uso seguro por parte de vecinos y visitantes. Según los populares, la actuación es “prioritaria y necesaria” para evitar riesgos y recuperar un espacio habitual para el ocio y el deporte en la ciudad.