Canet alza la voz con un vídeo coral por el 25N: “Nunca estarás sola”
El municipio estrena un corto protagonizado por su vecindario para reivindicar el apoyo colectivo a las víctimas
María Badal
Bajo el lema “Nunca estarás sola”, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer conmemora este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una llamada de auxilio, una amiga que alerta a otra, y finalmente una marea humana que acude al encuentro de una mujer que sufre control por parte de su pareja, así culmina la pieza, ya ampliamente compartida en redes. Lanza un mensaje claro, "la víctima siempre tendrá detrás al pueblo", confirma el consistorio.
El cortometraje, realizado con la participación de decenas de vecinos y vecinas, se presentará oficialmente el martes 26 como antesala de la inauguración de la exposición “Dead Girls”, del fotoperiodista Daniel Duart, que abrirá sus puertas en el edificio Balcón al Mar.
“El objetivo es recordar a las víctimas que tanto el ayuntamiento como los caneteros y las caneteras estarán a su lado. Saben que necesitan ayuda y queremos que entiendan que pueden contar con nosotros y nosotras”, explica el alcalde, Pere Antoni. El primer edil anima además a la ciudadanía a sumarse a la manifestación que partirá este martes desde el ayuntamiento de Sagunt a las 18.30 horas: “Es importante que vayamos todos y todas. Que nadie del Camp de Morvedre se quede en casa. Hay que gritar muy alto ‘ni una más’”.
Dead Girls
La exposición de Duart reúne una decena de imágenes que recrean feminicidios que el fotoperiodista tuvo que cubrir a lo largo de su carrera. “En esos sucesos solo podemos captar un cadáver cubierto con una sábana o un charco de sangre, nunca la escena real. A través de la cámara he recurrido al arte, incluso a la mentira, para contar la verdad”. El autor explica que busca mostrar “el momento invisible” con crudeza pero también con respeto hacia las víctimas: “Recordar que ese charco o ese cuerpo es una mujer asesinada”.
La Biblioteca se suma
La semana del 24 al 28 de noviembre, la Biblioteca Municipal centra su campaña “Un día, un libro” en títulos vinculados al mundo de la mujer. La concejala de Igualdad, Fermina Huerba, destaca que la selección “incluye ensayos, novelas y cómics para abordar el tema desde diferentes ángulos”.
Con actos culturales, movilización social y un mensaje colectivo de apoyo, Canet d’en Berenguer encara así un 25N que "busca, más que nunca, recordar que ninguna mujer debe afrontar sola la violencia machista", afirman desde la entidad.
