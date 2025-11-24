El futuro del patrimonio histórico de Sagunt, a debate

Compromís ha puesto sobre la mesa "una de las cuestiones más sensibles y decisivas para el futuro de la ciudad", el estado del patrimonio histórico. El partido valencianista celebrará este miércoles 26 de noviembre, a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal, un acto abierto al público que reunirá a voces expertas en la investigación, protección y divulgación del legado saguntino.

Albert Llueca, secretario local de Compromís, advierte de la situación con contundencia, "en Sagunt faltan inversiones del Ministerio y de la Generalitat, y hace falta más sensibilidad por parte del Ayuntamiento. Sin recursos y sin voluntad política, el patrimonio corre el riesgo de convertirse en un recuerdo apagado. Sagunt merece un compromiso firme y real para dignificar su historia y convertirla en motor de futuro”, afirma.

Llueca subraya que la realidad del patrimonio saguntino es “compleja y diversa”. "Mientras que enclaves como el Teatro Romano se mantienen en buen estado y funcionan como espacios culturales de referencia, otros, como el Castillo o el Grau Vell, requieren intervenciones urgentes". Además, el patrimonio industrial “necesita una mirada integral que supere la visión fragmentada actual y responda a la riqueza del legado local”.

Voces de referencia

Desde Compromís explican que el encuentro contará con "perfiles muy implicados en el estudio y defensa del patrimonio". Participarán Xandre Mateu, del Departamento de Historia Medieval de la Universitat de València, Maria Hebenstreit, del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre y APIPS, Beatriu Palmero, exconcejal de Patrimonio en la Pobla de Vallbona, y Ruth Villar, de la asociación de recreación histórica Sagvntvm Augusta. Junto al público asistente, dibujarán una radiografía actualizada del estado del patrimonio saguntino y plantearán propuestas de mejora.

Organismo de gestión integral

Compromís valora muy positivamente la propuesta impulsada por diversas entidades culturales, turísticas y cívicas para crear un organismo de gestión integral del patrimonio histórico de Sagunt. Según Llueca, este ente, conformado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el ayuntamiento, además de patronos y socios con aportaciones estables, "permitiría una planificación estratégica a largo plazo, una gestión profesionalizada y una mayor autonomía", secunda.

“Sin duda, ayudaría a mejorar la conservación y restauración de los monumentos, tal como recogen en la declaración institucional remitida a las administraciones. Además, impulsaría un turismo de calidad y reforzaría el orgullo ciudadano por su historia y su patrimonio”, añade.

Llueca concluye con una invitación abierta, “os esperamos el próximo miércoles para un debate enriquecedor que nos ayude a entender el patrimonio como un proyecto colectivo que requiere la implicación de instituciones, ciudadanía y tejido social. Solo así podremos garantizar que Sagunt conserve y proyecte su legado como parte esencial de la memoria valenciana y universal”.