Morvedre planta cara al machismo

Una ola de activismo feminista recorrerá el Camp de Morvedre este 25N. Sagunt lidera una intensa programación con exposiciones, actos y talleres que incluirá mañana la tradicional manifestación, mientras que municipios como Faura, Algímia d'Alfara y Estivella se suman al compromiso con acciones simbólicas y reflexivas que buscan visibilizar la violencia de género en toda la comarca.

Sagunt

La manifestación del 25 de Noviembre tendrá vocación comarcal y arrancará este martes a las 18:30 horas desde el ayuntamiento de Sagunt, convocada por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre. El jueves 27 a partir de las 17:00 horas tendrá lugar una charla "Miradas que salvan: detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres" en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio. La iniciativa continua el viernes 28 a las 19:10 horas con la celebración del XII Aniversario de la Asociación Amigas Supervivientes, también en el Centro Cívico del Port de Sagunt.

Ya en el mes de diciembre, los días 2,3 y 4 de 17:00 a 19:00 horas habrá talleres de autodefensa para mujeres a cargo de Maria Felice Chinesta en La Casa Lila. El día 4, tras los talleres, en el Centro Cívico se dará una charla: “Nuevos retos en las violencias de género: violencia vicaria y violencias sexuales” a cargo de Carla Vall Duran.

Estivella

En Estivella, el viernes 28 a las seis de la tarde se podrá visitar la exposición y performance contra la violencia de género "No som nines". El sábado 29 a las 18:00 horas, tendrá lugar un reconocimiento por parte de la asociación "Poble i patrimoni d'Estivella" a "Iaios de les pintes".

Faura

La conmemoración de las víctimas de la violencia machista en Faura se cerrará el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas, con el espectáculo lírico y teatral “Heroidas. Cartas y cantos de las heroïnas”, en la Casa Grande. El montaje, interpretado por Marta Estal (soprano y piano) y Giorgio Celenza (barítono y piano), bajo la dirección escénica de Álvaro Tato, establece un diálogo entre la música y los textos clásicos de Ovidi para dar voz a las heroínas de la mitología que reclaman justicia, igualdad y paz. La propuesta, que llega a Faura después de haber sido premiada a las Residencias Artísticas y Culturales Ciudad de València 2022-2023, se configura "como una experiencia escénica de gran intensidad emocional y poética, que pone el broche de oro a una programación multidisciplinar que reclama el fin de la violencia machista", según afirman desde la organización.

Algímia d'Alfara

En Algímia d'Alfara, la 5ª Marcha solidaria contra la violencia de género centrará la jornada. El 30 de noviembre a las 10:30 horas se podrá ver la exposición Mural, Performance y lectura del manifiesto en el auditorio. A las 11 horas comenzará la marcha de cinco kilómetros en el Passeig Glorieta. Una hora más tarde en el Parc Les Carboneres está prevista la llegada con el avituallamiento y el agua para los participantes. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 28 en el ayuntamiento.