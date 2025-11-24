Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morvedre planta cara al machismo

La comarca intensifica su compromiso contra la violencia machista este 25N

Manifestación del 25-N en Sagunt, en otra edición.

Manifestación del 25-N en Sagunt, en otra edición. / Tortajada

María Badal

Sagunt

Una ola de activismo feminista recorrerá el Camp de Morvedre este 25N. Sagunt lidera una intensa programación con exposiciones, actos y talleres que incluirá mañana la tradicional manifestación, mientras que municipios como Faura, Algímia d'Alfara y Estivella se suman al compromiso con acciones simbólicas y reflexivas que buscan visibilizar la violencia de género en toda la comarca.

Sagunt

La manifestación del 25 de Noviembre tendrá vocación comarcal y arrancará este martes a las 18:30 horas desde el ayuntamiento de Sagunt, convocada por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre. El jueves 27 a partir de las 17:00 horas tendrá lugar una charla "Miradas que salvan: detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres" en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio. La iniciativa continua el viernes 28 a las 19:10 horas con la celebración del XII Aniversario de la Asociación Amigas Supervivientes, también en el Centro Cívico del Port de Sagunt.

Ya en el mes de diciembre, los días 2,3 y 4 de 17:00 a 19:00 horas habrá talleres de autodefensa para mujeres a cargo de Maria Felice Chinesta en La Casa Lila. El día 4, tras los talleres, en el Centro Cívico se dará una charla: “Nuevos retos en las violencias de género: violencia vicaria y violencias sexuales” a cargo de Carla Vall Duran.

Estivella

En Estivella, el viernes 28 a las seis de la tarde se podrá visitar la exposición y performance contra la violencia de género "No som nines". El sábado 29 a las 18:00 horas, tendrá lugar un reconocimiento por parte de la asociación "Poble i patrimoni d'Estivella" a "Iaios de les pintes".

Faura

La conmemoración de las víctimas de la violencia machista en Faura se cerrará el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas, con el espectáculo lírico y teatral “Heroidas. Cartas y cantos de las heroïnas”, en la Casa Grande. El montaje, interpretado por Marta Estal (soprano y piano) y Giorgio Celenza (barítono y piano), bajo la dirección escénica de Álvaro Tato, establece un diálogo entre la música y los textos clásicos de Ovidi para dar voz a las heroínas de la mitología que reclaman justicia, igualdad y paz. La propuesta, que llega a Faura después de haber sido premiada a las Residencias Artísticas y Culturales Ciudad de València 2022-2023, se configura "como una experiencia escénica de gran intensidad emocional y poética, que pone el broche de oro a una programación multidisciplinar que reclama el fin de la violencia machista", según afirman desde la organización.

Noticias relacionadas y más

Algímia d'Alfara

En Algímia d'Alfara, la 5ª Marcha solidaria contra la violencia de género centrará la jornada. El 30 de noviembre a las 10:30 horas se podrá ver la exposición Mural, Performance y lectura del manifiesto en el auditorio. A las 11 horas comenzará la marcha de cinco kilómetros en el Passeig Glorieta. Una hora más tarde en el Parc Les Carboneres está prevista la llegada con el avituallamiento y el agua para los participantes. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 28 en el ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents