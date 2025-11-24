Sagunt pone el foco en los ciclomotores

La Policía Local de Sagunt inicia hoy una campaña específica para reforzar el control de los ciclomotores que circulan por la ciudad, con el objetivo de garantizar que lo hagan en condiciones óptimas, sin generar molestias y cumpliendo estrictamente con la normativa vigente. La acción se prolongará inicialmente hasta el 30 de noviembre y será desarrollada por las unidades operativas del cuerpo.

Durante esta semana, los agentes inspeccionarán especialmente la homologación de los tubos de escape. En caso de detectarse piezas no autorizadas o reformas importantes sin permiso, se tramitarán las correspondientes denuncias y se requerirá al vehículo para someterse a una inspección técnica (ITV). Además, se vigilará el cumplimiento de todos los requisitos administrativos y de circulación: documentación en regla, uso obligatorio del casco, permisos de conducción adecuados y elementos obligatorios como el retrovisor izquierdo.

Normas Básicas

Los agentes recuerdan también las normas básicas para la conducción de ciclomotores, que son; disponer del permiso AM o B, contar con permiso de circulación, ficha técnica y seguro obligatorio, llevar siempre casco homologado y no circular con escapes libres ni provocar ruidos o emisiones contaminantes. Asimismo, se permite transportar un pasajero de 12 años o, en el caso de menores de 7 a 12 años, únicamente si viajan con sus progenitores o tutores. En cuanto a la ITV, los ciclomotores de dos ruedas deben pasarla a los 3 años de antigüedad y, posteriormente, cada dos años.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha destacado que esta iniciativa responde a la preocupación vecinal por las molestias ocasionadas por determinados vehículos, “conscientes de las molestias que la circulación de este tipo de vehículos puede ocasionar al resto de vecinos, la concejalía ha tenido la iniciativa de poner en marcha una campaña específica para comprobar, entre otras cuestiones, que se circula con tubos de escape debidamente homologados, así como que cumplen con todas las especificaciones y requisitos establecidos en la legislación”.

Carrera subraya que el objetivo es “compatibilizar el uso de estos vehículos con el descanso de nuestros vecinos, garantizando la convivencia y la seguridad vial”.